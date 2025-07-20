https://ria.ru/20250720/bespilotniki-2030218718.html

ПВО отражает атаку беспилотников на Тульскую область

ПВО отражает атаку беспилотников на Тульскую область - РИА Новости, 20.07.2025

ПВО отражает атаку беспилотников на Тульскую область

Подразделения ПВО отражают атаки беспилотников ВСУ на Тульскую область, в результате атак никто не пострадал, сообщает губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T01:56:00+03:00

2025-07-20T01:56:00+03:00

2025-07-20T01:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

тульская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Подразделения ПВО отражают атаки беспилотников ВСУ на Тульскую область, в результате атак никто не пострадал, сообщает губернатор Дмитрий Миляев."Опасность БПЛА все еще сохраняется. Подразделения ПВО Минобороны России отражают атаки беспилотников ВСУ на Тульскую область", - написал он в Telegram-канале.Он также добавил, что в результате атак, по имеющимся данным, никто не пострадал, оперативные службы продолжают работу.

https://ria.ru/20250720/zelenograd-2030218561.html

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безопасность, тульская область, вооруженные силы украины