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ПВО отражает атаку беспилотников на Тульскую область
ПВО отражает атаку беспилотников на Тульскую область - РИА Новости, 20.07.2025
ПВО отражает атаку беспилотников на Тульскую область
Подразделения ПВО отражают атаки беспилотников ВСУ на Тульскую область, в результате атак никто не пострадал, сообщает губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T01:56:00+03:00
2025-07-20T01:56:00+03:00
2025-07-20T01:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Подразделения ПВО отражают атаки беспилотников ВСУ на Тульскую область, в результате атак никто не пострадал, сообщает губернатор Дмитрий Миляев."Опасность БПЛА все еще сохраняется. Подразделения ПВО Минобороны России отражают атаки беспилотников ВСУ на Тульскую область", - написал он в Telegram-канале.Он также добавил, что в результате атак, по имеющимся данным, никто не пострадал, оперативные службы продолжают работу.
https://ria.ru/20250720/zelenograd-2030218561.html
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безопасность, тульская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Вооруженные силы Украины
ПВО отражает атаку беспилотников на Тульскую область
Миляев: силы ПВО отражают атаки беспилотников ВСУ на Тульскую область