https://ria.ru/20250720/bespilotnik-2030305751.html
Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву
Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 20.07.2025
Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву
Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T20:34:00+03:00
2025-07-20T20:34:00+03:00
2025-07-20T20:36:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250720/ukraina-2030187520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Украина, Безопасность
Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву
Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще один украинский БПЛА, летевший на Москву