https://ria.ru/20250720/bespilotnik-2030305751.html

Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву

Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 20.07.2025

Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву

Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T20:34:00+03:00

2025-07-20T20:34:00+03:00

2025-07-20T20:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

сергей собянин

вооруженные силы украины

украина

безопасность

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250720/ukraina-2030187520.html

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Наталья Макарова

москва, сергей собянин, вооруженные силы украины, украина, безопасность