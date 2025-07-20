https://ria.ru/20250720/bespilotnik-2030280990.html
ПВО сбила пять беспилотников, летевших на Москву
ПВО сбила пять беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 20.07.2025
ПВО сбила пять беспилотников, летевших на Москву
Российские силы ПВО сбили БПЛА, атаковавший Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T16:33:00+03:00
2025-07-20T16:33:00+03:00
2025-07-20T16:48:00+03:00
москва
сергей собянин
вооруженные силы украины
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские силы ПВО сбили БПЛА, атаковавший Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Отражена атака беспилотника, атаковавшего Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.Позже Собянин сообщил о еще четырех сбитых БПЛА, направляющихся в сторону столицы.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250719/ukraina-2029991546.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Москва, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков