https://ria.ru/20250720/bespilotnik-2030279625.html

В Тульской области сбили три беспилотника

В Тульской области сбили три беспилотника - РИА Новости, 20.07.2025

В Тульской области сбили три беспилотника

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении трех беспилотников ВСУ, пострадавших нет. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T16:20:00+03:00

2025-07-20T16:20:00+03:00

2025-07-20T16:27:00+03:00

тульская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении трех беспилотников ВСУ, пострадавших нет."Подразделения ПВО Минобороны РФ отразили еще одну воздушную атаку БПЛА. Три беспилотника ВСУ уничтожены", - написал он в своем Telegram-канале.Отмечается, что пострадавших нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

тульская область, вооруженные силы украины, безопасность