https://ria.ru/20250720/bespilotnik-2030279625.html
В Тульской области сбили три беспилотника
В Тульской области сбили три беспилотника - РИА Новости, 20.07.2025
В Тульской области сбили три беспилотника
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении трех беспилотников ВСУ, пострадавших нет. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T16:20:00+03:00
2025-07-20T16:20:00+03:00
2025-07-20T16:27:00+03:00
тульская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении трех беспилотников ВСУ, пострадавших нет."Подразделения ПВО Минобороны РФ отразили еще одну воздушную атаку БПЛА. Три беспилотника ВСУ уничтожены", - написал он в своем Telegram-канале.Отмечается, что пострадавших нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, вооруженные силы украины, безопасность
Тульская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Тульской области сбили три беспилотника
В Тульской области сбили три беспилотника, пострадавших нет