https://ria.ru/20250720/bespilotnik-2030256915.html
ПВО сбила 34 украинских беспилотника
ПВО сбила 34 украинских беспилотника - РИА Новости, 20.07.2025
ПВО сбила 34 украинских беспилотника
В период с 8.10 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, больше всего над... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T12:42:00+03:00
2025-07-20T12:42:00+03:00
2025-07-20T12:48:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В период с 8.10 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, больше всего над территорией Калужской области, сообщили в Минобороны России."В период с 8.10 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 БПЛА - над территорией Калужской области, семь БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву, шесть БПЛА - над территорией Курской области, два БПЛА – над территорией Белгородской области, один БПЛА - над территорией Тульской области, один БПЛА - над территорией Орловской области и один БПЛА - над территорией Республики Крым",- говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, калужская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), москва
Специальная военная операция на Украине, Россия, Калужская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Москва
ПВО сбила 34 украинских беспилотника
Минобороны сообщило о 34 сбитых украинских беспилотниках