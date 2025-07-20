https://ria.ru/20250720/bespilotnik-2030256915.html

ПВО сбила 34 украинских беспилотника

ПВО сбила 34 украинских беспилотника - РИА Новости, 20.07.2025

ПВО сбила 34 украинских беспилотника

В период с 8.10 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, больше всего над... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T12:42:00+03:00

2025-07-20T12:42:00+03:00

2025-07-20T12:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

калужская область

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В период с 8.10 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, больше всего над территорией Калужской области, сообщили в Минобороны России."В период с 8.10 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 БПЛА - над территорией Калужской области, семь БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву, шесть БПЛА - над территорией Курской области, два БПЛА – над территорией Белгородской области, один БПЛА - над территорией Тульской области, один БПЛА - над территорией Орловской области и один БПЛА - над территорией Республики Крым",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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калужская область

курская область

москва

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Варвара Скокшина

россия, калужская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), москва