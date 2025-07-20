https://ria.ru/20250720/bespilotnik-2030245177.html
ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 20.07.2025
ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T10:30:00+03:00
2025-07-20T10:30:00+03:00
2025-07-20T10:32:00+03:00
москва
безопасность
сергей собянин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, безопасность, сергей собянин
Москва, Безопасность, Сергей Собянин
ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
Собянин сообщил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву