https://ria.ru/20250720/bespilotnik-2030240333.html

Над Брянской и Калужской областями сбили пять беспилотников

Над Брянской и Калужской областями сбили пять беспилотников - РИА Новости, 20.07.2025

Над Брянской и Калужской областями сбили пять беспилотников

В период с 8.00 мск до 8.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T09:42:00+03:00

2025-07-20T09:42:00+03:00

2025-07-20T09:47:00+03:00

безопасность

калужская область

россия

брянская область

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В период с 8.00 мск до 8.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России."В период с 8.00 мск до 8.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА - над территорией Брянской и два БПЛА – над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

калужская область

россия

брянская область

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Варвара Скокшина

безопасность, калужская область, россия, брянская область