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Над Брянской и Калужской областями сбили пять беспилотников
Над Брянской и Калужской областями сбили пять беспилотников - РИА Новости, 20.07.2025
Над Брянской и Калужской областями сбили пять беспилотников
В период с 8.00 мск до 8.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T09:42:00+03:00
2025-07-20T09:42:00+03:00
2025-07-20T09:47:00+03:00
безопасность
калужская область
россия
брянская область
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В период с 8.00 мск до 8.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России."В период с 8.00 мск до 8.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА - над территорией Брянской и два БПЛА – над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, калужская область, россия, брянская область
Безопасность, Калужская область, Россия, Брянская область
Над Брянской и Калужской областями сбили пять беспилотников
ПВО сбила пять украинских БПЛА над Брянской и Калужской областями