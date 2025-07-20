https://ria.ru/20250720/bespilotnik-2030219532.html

ПВО уничтожила еще два беспилотника, летевших на Москву

ПВО уничтожила еще два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 20.07.2025

ПВО уничтожила еще два беспилотника, летевших на Москву

ПВО уничтожила еще два атаковавших Москву БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T02:21:00+03:00

2025-07-20T02:21:00+03:00

2025-07-20T02:33:00+03:00

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москва

безопасность

сергей собянин

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила еще два атаковавших Москву БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин."Отражена атака еще одного беспилотника, атаковавшего Москву", - написал он в Telegram-канале.Немногим позднее он заявил об уничтожении еще одного БПЛА."Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву", - добавил он.На местах падения обломков, по его словам, работают специалисты экстренных служб.

https://ria.ru/20250720/opasnost-2030218968.html

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москва, безопасность, сергей собянин