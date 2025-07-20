https://ria.ru/20250720/bespilotnik-2030217089.html

ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву

ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 20.07.2025

ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву

ПВО уничтожила атаковавший Москву вражеский БПЛА, сообщает мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T01:18:00+03:00

2025-07-20T01:18:00+03:00

2025-07-20T01:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

безопасность

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888429109_150:186:2624:1578_1920x0_80_0_0_421900555c2661a4094dee20184e81d9.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила атаковавший Москву вражеский БПЛА, сообщает мэр Сергей Собянин."ПВО Минобороны уничтожен вражеский БПЛА во время атаки на Москву", - написал он в Telegram-канале.На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил мэр.

https://ria.ru/20250720/bpla-2030213948.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, безопасность, сергей собянин