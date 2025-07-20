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Балицкий рассказал об освобождении населенных пунктов в Запорожской области
Балицкий рассказал об освобождении населенных пунктов в Запорожской области - РИА Новости, 20.07.2025
Балицкий рассказал об освобождении населенных пунктов в Запорожской области
Число освобожденных от ВСУ населенных пунктов в Запорожской области постоянно растет, российская армия продвигаются вглубь обороны противника, сообщил РИА... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T03:03:00+03:00
2025-07-20T03:03:00+03:00
2025-07-20T03:05:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Число освобожденных от ВСУ населенных пунктов в Запорожской области постоянно растет, российская армия продвигаются вглубь обороны противника, сообщил РИА Новости губернатор региона Евгений Балицкий. "Число освобожденных населенных пунктов постоянно растет. Подразделения армии России постоянно продвигаются в глубину обороны противника. Российские военнослужащие продолжают идти вперед", — сказал Балицкий. В частности, по его словам, после зачистке от противника села Малиновка российские войска продвигаются в сторону города Гуляйполе — важного узла обороны и логистики ВСУ на этом участке фронта. "Освобождение идет по всем фронтам, не только в Запорожской области", — подчеркнул губернатор. Минобороны сообщило об освобождении Малиновки бойцами 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" в минувший понедельник. Кроме того, 17 июля стало известно об освобождении подразделениями группировки "Днепр" еще одного запорожского села — Каменское.
https://ria.ru/20250626/balitskij-2025475109.html
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безопасность, россия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Балицкий рассказал об освобождении населенных пунктов в Запорожской области
Балицкий: число освобожденных населенных пунктов в Запорожской области растет