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Балицкий рассказал об освобождении населенных пунктов в Запорожской области - РИА Новости, 20.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:03 20.07.2025 (обновлено: 03:05 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/balitskij-2030220898.html
Балицкий рассказал об освобождении населенных пунктов в Запорожской области
Балицкий рассказал об освобождении населенных пунктов в Запорожской области - РИА Новости, 20.07.2025
Балицкий рассказал об освобождении населенных пунктов в Запорожской области
Число освобожденных от ВСУ населенных пунктов в Запорожской области постоянно растет, российская армия продвигаются вглубь обороны противника, сообщил РИА... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T03:03:00+03:00
2025-07-20T03:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Число освобожденных от ВСУ населенных пунктов в Запорожской области постоянно растет, российская армия продвигаются вглубь обороны противника, сообщил РИА Новости губернатор региона Евгений Балицкий. "Число освобожденных населенных пунктов постоянно растет. Подразделения армии России постоянно продвигаются в глубину обороны противника. Российские военнослужащие продолжают идти вперед", — сказал Балицкий. В частности, по его словам, после зачистке от противника села Малиновка российские войска продвигаются в сторону города Гуляйполе — важного узла обороны и логистики ВСУ на этом участке фронта. "Освобождение идет по всем фронтам, не только в Запорожской области", — подчеркнул губернатор. Минобороны сообщило об освобождении Малиновки бойцами 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" в минувший понедельник. Кроме того, 17 июля стало известно об освобождении подразделениями группировки "Днепр" еще одного запорожского села — Каменское.
https://ria.ru/20250626/balitskij-2025475109.html
https://ria.ru/20250712/balitskiy-2028800267.html
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безопасность, россия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Балицкий рассказал об освобождении населенных пунктов в Запорожской области

Балицкий: число освобожденных населенных пунктов в Запорожской области растет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЕвгений Балицкий
Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Евгений Балицкий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Число освобожденных от ВСУ населенных пунктов в Запорожской области постоянно растет, российская армия продвигаются вглубь обороны противника, сообщил РИА Новости губернатор региона Евгений Балицкий.
"Число освобожденных населенных пунктов постоянно растет. Подразделения армии России постоянно продвигаются в глубину обороны противника. Российские военнослужащие продолжают идти вперед", — сказал Балицкий.
Разрушенная плотина Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Балицкий назвал сроки восстановления плотины Каховской ГЭС
26 июня, 02:11
В частности, по его словам, после зачистке от противника села Малиновка российские войска продвигаются в сторону города Гуляйполе — важного узла обороны и логистики ВСУ на этом участке фронта.
"Освобождение идет по всем фронтам, не только в Запорожской области", — подчеркнул губернатор.
Минобороны сообщило об освобождении Малиновки бойцами 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" в минувший понедельник. Кроме того, 17 июля стало известно об освобождении подразделениями группировки "Днепр" еще одного запорожского села — Каменское.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Балицкий рассказал о восстановлении электрооборудования в Запорожье
12 июля, 19:30
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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