https://ria.ru/20250720/ataka-2030306355.html

При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области пострадали два человека

При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области пострадали два человека - РИА Новости, 20.07.2025

При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области пострадали два человека

Два человека пострадали в результате атаки дрона на гражданский автомобиль в Суджанском районе Курской области, они госпитализированы, сообщает врио губернатора РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T20:43:00+03:00

2025-07-20T20:43:00+03:00

2025-07-20T20:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

суджанский район

курская область

александр хинштейн

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Два человека пострадали в результате атаки дрона на гражданский автомобиль в Суджанском районе Курской области, они госпитализированы, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн. "Украинский дрон сегодня атаковал гражданский автомобиль в Суджанском районе. Ранены двое молодых людей 20-ти и 22-х лет. У них осколочные ранения ног и рук. Оба находятся в состоянии средней степени тяжести", - написал он в своем Telegram-канале.Отмечается, что пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу.

https://ria.ru/20250301/dron-2002455000.html

суджанский район

курская область

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Наталья Макарова

происшествия, суджанский район, курская область, александр хинштейн