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При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области пострадали два человека
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области пострадали два человека - РИА Новости, 20.07.2025
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области пострадали два человека
Два человека пострадали в результате атаки дрона на гражданский автомобиль в Суджанском районе Курской области, они госпитализированы, сообщает врио губернатора РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T20:43:00+03:00
2025-07-20T20:43:00+03:00
2025-07-20T20:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
суджанский район
курская область
александр хинштейн
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Два человека пострадали в результате атаки дрона на гражданский автомобиль в Суджанском районе Курской области, они госпитализированы, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн. "Украинский дрон сегодня атаковал гражданский автомобиль в Суджанском районе. Ранены двое молодых людей 20-ти и 22-х лет. У них осколочные ранения ног и рук. Оба находятся в состоянии средней степени тяжести", - написал он в своем Telegram-канале.Отмечается, что пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу.
https://ria.ru/20250301/dron-2002455000.html
суджанский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, суджанский район, курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Суджанский район, Курская область, Александр Хинштейн
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области пострадали два человека
Дрон ВСУ атаковал машину в Суджанском районе Курской области, пострадали двое