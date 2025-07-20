https://ria.ru/20250720/ataka-2030246617.html

Пострадавших при атаке БПЛА на Нижегородскую область нет

Пострадавших при атаке БПЛА на Нижегородскую область нет - РИА Новости, 20.07.2025

Пострадавших при атаке БПЛА на Нижегородскую область нет

Пострадавших в результате атаки БПЛА на Нижегородскую область нет, проводится осмотр мест падения обломков, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T10:45:00+03:00

2025-07-20T10:45:00+03:00

2025-07-20T10:45:00+03:00

происшествия

нижегородская область

россия

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Пострадавших в результате атаки БПЛА на Нижегородскую область нет, проводится осмотр мест падения обломков, сообщил глава региона Глеб Никитин. "Силы и средства ПВО и РЭБ сегодня ночью отразили атаку БПЛА. Вражеские беспилотники были направлены на промышленную территорию. По предварительным данным, пострадавших нет, специалисты осматривают места падения обломков", - написал Никитин в своем Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 93 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 5 - над территорией Нижегородской области.

https://ria.ru/20250720/vsu-2030225859.html

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происшествия, нижегородская область, россия, глеб никитин