https://ria.ru/20250720/artist-2030284529.html

В Таиланде погиб артист балета из Якутии

В Таиланде погиб артист балета из Якутии - РИА Новости, 21.07.2025

В Таиланде погиб артист балета из Якутии

Артист балета из Якутии Михаил Дмитриев трагически погиб в Таиланде, у жителей республики просят помощи в сборе средств для транспортировки тела, сообщает... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-20T17:07:00+03:00

2025-07-20T17:07:00+03:00

2025-07-21T00:32:00+03:00

культура

таиланд

россия

поволжье

михаил дмитриев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 20 июл - РИА Новости. Артист балета из Якутии Михаил Дмитриев трагически погиб в Таиланде, у жителей республики просят помощи в сборе средств для транспортировки тела, сообщает пресс-служба министерства культуры и духовного развития российского региона.Подробности гибели артиста в ведомстве не привели. Там выразили соболезнования в связи со смертью Дмитриева, отметив, что он активно был задействован в премьерном репертуаре балетной труппы.В 2025 году Дмитриев участвовал в Национальном театральном фестивале "Золотая маска" с этнобалетом "Сияющий камень", который стал лауреатом премии. Театр оперы и балета попросил жителей Якутии оперативно помочь со сбором средств на перевозку тела."Сумма будет расти с каждым днём до тех пор, пока оно (тело - ред.) будет находиться на чужбине", — говорится в сообщении.

таиланд

россия

поволжье

республика саха (якутия)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

таиланд, россия, поволжье, михаил дмитриев, республика саха (якутия)