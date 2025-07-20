https://ria.ru/20250720/artist-2030284529.html
В Таиланде погиб артист балета из Якутии
В Таиланде погиб артист балета из Якутии - РИА Новости, 21.07.2025
В Таиланде погиб артист балета из Якутии
Артист балета из Якутии Михаил Дмитриев трагически погиб в Таиланде, у жителей республики просят помощи в сборе средств для транспортировки тела, сообщает... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-20T17:07:00+03:00
2025-07-20T17:07:00+03:00
2025-07-21T00:32:00+03:00
культура
таиланд
россия
поволжье
михаил дмитриев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 20 июл - РИА Новости. Артист балета из Якутии Михаил Дмитриев трагически погиб в Таиланде, у жителей республики просят помощи в сборе средств для транспортировки тела, сообщает пресс-служба министерства культуры и духовного развития российского региона.Подробности гибели артиста в ведомстве не привели. Там выразили соболезнования в связи со смертью Дмитриева, отметив, что он активно был задействован в премьерном репертуаре балетной труппы.В 2025 году Дмитриев участвовал в Национальном театральном фестивале "Золотая маска" с этнобалетом "Сияющий камень", который стал лауреатом премии. Театр оперы и балета попросил жителей Якутии оперативно помочь со сбором средств на перевозку тела."Сумма будет расти с каждым днём до тех пор, пока оно (тело - ред.) будет находиться на чужбине", — говорится в сообщении.
таиланд
россия
поволжье
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, россия, поволжье, михаил дмитриев, республика саха (якутия)
Культура, Таиланд, Россия, Поволжье, Михаил Дмитриев, Республика Саха (Якутия)
В Таиланде погиб артист балета из Якутии
В Таиланде трагически погиб артист балета из Якутии Михаил Дмитриев
ЯКУТСК, 20 июл - РИА Новости. Артист балета из Якутии Михаил Дмитриев трагически погиб в Таиланде, у жителей республики просят помощи в сборе средств для транспортировки тела, сообщает пресс-служба министерства культуры и духовного развития российского региона.
Подробности гибели артиста в ведомстве не привели. Там выразили соболезнования в связи со смертью Дмитриева, отметив, что он активно был задействован в премьерном репертуаре балетной труппы.
В 2025 году Дмитриев участвовал в Национальном театральном фестивале "Золотая маска" с этнобалетом "Сияющий камень", который стал лауреатом премии.
Театр оперы и балета попросил жителей Якутии оперативно помочь со сбором средств на перевозку тела.
"Сумма будет расти с каждым днём до тех пор, пока оно (тело - ред.) будет находиться на чужбине", — говорится в сообщении.