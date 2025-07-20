Экс-глава МИД Армении предложил создать орган по защите политзаключенных
Экс-глава МИД Армении Осканян предложил создать орган по защите политзаключенных
Ереван. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 20 июл – РИА Новости. Бывший глава армянского МИД Вардан Осканян предложил создать специальный орган, который займется вопросами защиты в Армении политзаключенных и противодействия авторитаризму.
"Армения перешла черту, отделяющую демократию от авторитаризма. В настоящее время в Армении насчитывается несколько десятков политзаключенных. Среди них — два архиепископа, филантроп и инвестор Самвел Карапетян, действующие депутаты, оппозиционеры и активисты. Их "преступление" заключается в том, что они осмелились выступить против политики (премьера – ред.) Никола Пашиняна", - написал Осканян в соцсети Facebook*.
По его словам, эти преследования носят систематический, целенаправленный характер и усиливаются с каждым днем, особенно по мере приближения парламентских выборов 2026 года и из-за "пашиняновской политики уступок Азербайджану". "Следственные органы и суды стали политическими инструментами запугивания, преследования и изоляции оппонентов… Мы наблюдаем процесс разрушения демократических институтов. Независимая судебная система узурпирована, гражданское общество ослаблено и запугано", - отметил Осканян. Он заявил, что мифы о "демократической Армении" не соответствуют действительности и фактам.
"Настало время создать орган, состоящий из правозащитников, международных юристов, бывших дипломатов, видных политических и общественных деятелей. Этот орган должен работать скоординированно, чтобы привлечь внимание международного сообщества к этим опасным процессам. Ему следует сотрудничать с Amnesty International, Human Rights Watch, соответствующими структурами ООН и посольствами путем предоставления документов, подготовки отчетов, организации слушаний и подачи обращений в международные суды", - заявил экс-глава МИД.
Он считает, что нужно также поддержать семьи политзаключенных. "Если такой орган будет создан, я готов внести свой скромный вклад временем, связями и агитацией. Политические заключенные заслуживают не только выражения обеспокоенности, но и стратегической и активной борьбы", - отметил Осканян.
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