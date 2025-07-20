https://ria.ru/20250720/arkheologiya-2029927056.html

"Череда катастроф": чем ужаснуло ученых загадочное послание из Египта

"Череда катастроф": чем ужаснуло ученых загадочное послание из Египта - РИА Новости, 20.07.2025

"Череда катастроф": чем ужаснуло ученых загадочное послание из Египта

"Ужасающее послание" — загадочная рукопись возрастом пять тысяч лет, обнаруженная археологами на раскопках некрополя Саккара в Египте, возможно, содержит... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T08:00:00+03:00

2025-07-20T08:00:00+03:00

2025-07-20T08:03:00+03:00

в мире

египет

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археология

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Вадим Минеев. "Ужасающее послание" — загадочная рукопись возрастом пять тысяч лет, обнаруженная археологами на раскопках некрополя Саккара в Египте, возможно, содержит своеобразное предупреждение всему человечеству. О том, кто его оставил и о чем именно, — в материале РИА Новости.Послание из "города мертвых"Саккара — поселок в 25 километрах к югу от Каира. Там находится некрополь столицы Древнего царства — Мемфиса, где уже несколько тысячелетий покоятся фараоны и знатные сановники.Всего 11 царских пирамид. Название происходит от имени бога мертвых Сокара. Чаще всего его изображали в виде мумии с головой сокола, держащей в руках скипетр и кнут. Сокар также считался богом плодородия."Невероятно сложная задача"Фрагментарно сохранившуюся рукопись нашли внутри запечатанного саркофага глубоко в катакомбах некрополя. Текст иератический — это одна из упрощенных форм древнеегипетского письма — и иероглифический.Письменность той эпохи изучена плохо, многие символы по-прежнему загадка для египтологов.Чтобы верно интерпретировать текст, ученые применили алгоритмы искусственного интеллекта, а также технологии визуализации. И их ждал большой сюрприз.Предсказания катастрофических событийОбычно подобные рукописи сообщают о владельце гробницы. А тут речь идет — ни много ни мало — о тайнах мироздания, а также участи всех людей."Описываются катастрофы, которые случались в прошлом. И делается вывод: человечество повторяет одни и те же ошибки", — отмечают в The Jerusalem Post.Каждое совершенное отдельным индивидуумом действие влияет на судьбу всего человечества, утверждает автор рукописи. И предостерегает: безнравственных людей постигнет ужасная участь вместо спокойного отдыха после смерти."Если не прислушиваться к мудрости предков, последствия будут разрушительными", — предупреждает манускрипт.Неизбежный цикл судьбыЧеловечество вовлечено в неизбежный цикл судьбы, управляемой невидимыми космическими силами, — вот главное содержание рукописи.Древние египтяне, похоже, верили в то, что наша цивилизация движется по заранее заданному пути. Лишь мудрость предков способна уберечь ее от очередной катастрофы.Возможно, текст связан с апокрифической Книгой Еноха, повествующей о сотворении мира и Последнем суде, предположили ученые. Но египетский манускрипт значительно старше, что делает эту гипотезу особенно любопытной."По мнению археологов, документ может стать поворотным моментом как в историческом, так и в философском плане. Если удастся расшифровать остальное, не исключено, что придется пересмотреть сложившиеся представления о развитии человеческой цивилизации", — подчеркивает The Jerusalem Post.Кричащая мумияПомимо рукописи, археологи обнаружили в гробнице человеческие останки.Особенно выделяется "кричащая мумия" — с ужасающим, искаженным выражением лица. Видимо, смерть этого человека была мучительной.Кому принадлежит эта гробница, пока не выяснили. Возможно, "кричащей мумии".

https://ria.ru/20250707/golovolomka-2027230256.html

https://ria.ru/20250629/tayny-2025853635.html

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в мире, египет, каир (город), археология