"Череда катастроф": чем ужаснуло ученых загадочное послание из Египта
© Getty Images / Richard T. NowitzВерблюд перед пирамидой в Саккаре
© Getty Images / Richard T. Nowitz
Верблюд перед пирамидой в Саккаре
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Вадим Минеев. "Ужасающее послание" — загадочная рукопись возрастом пять тысяч лет, обнаруженная археологами на раскопках некрополя Саккара в Египте, возможно, содержит своеобразное предупреждение всему человечеству. О том, кто его оставил и о чем именно, — в материале РИА Новости.
Послание из "города мертвых"
Саккара — поселок в 25 километрах к югу от Каира. Там находится некрополь столицы Древнего царства — Мемфиса, где уже несколько тысячелетий покоятся фараоны и знатные сановники.
Всего 11 царских пирамид. Название происходит от имени бога мертвых Сокара. Чаще всего его изображали в виде мумии с головой сокола, держащей в руках скипетр и кнут. Сокар также считался богом плодородия.
© Getty Images / Ralf MenacheСаккара
© Getty Images / Ralf Menache
Саккара
"Невероятно сложная задача"
Фрагментарно сохранившуюся рукопись нашли внутри запечатанного саркофага глубоко в катакомбах некрополя. Текст иератический — это одна из упрощенных форм древнеегипетского письма — и иероглифический.
© Фото : Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Фрагмент древней рукописи, найденной в саркофаге в Саккаре
© Фото : Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Фрагмент древней рукописи, найденной в саркофаге в Саккаре
Письменность той эпохи изучена плохо, многие символы по-прежнему загадка для египтологов.
Чтобы верно интерпретировать текст, ученые применили алгоритмы искусственного интеллекта, а также технологии визуализации. И их ждал большой сюрприз.
© AP Photo / Amr NabilАрхеологические раскопки в Саккаре
© AP Photo / Amr Nabil
Археологические раскопки в Саккаре
Предсказания катастрофических событий
Обычно подобные рукописи сообщают о владельце гробницы. А тут речь идет — ни много ни мало — о тайнах мироздания, а также участи всех людей.
"Описываются катастрофы, которые случались в прошлом. И делается вывод: человечество повторяет одни и те же ошибки", — отмечают в The Jerusalem Post.
Каждое совершенное отдельным индивидуумом действие влияет на судьбу всего человечества, утверждает автор рукописи. И предостерегает: безнравственных людей постигнет ужасная участь вместо спокойного отдыха после смерти.
"Если не прислушиваться к мудрости предков, последствия будут разрушительными", — предупреждает манускрипт.
© Getty Images / Richard SharrocksГробница в Саккаре
© Getty Images / Richard Sharrocks
Гробница в Саккаре
Неизбежный цикл судьбы
Человечество вовлечено в неизбежный цикл судьбы, управляемой невидимыми космическими силами, — вот главное содержание рукописи.
Древние египтяне, похоже, верили в то, что наша цивилизация движется по заранее заданному пути. Лишь мудрость предков способна уберечь ее от очередной катастрофы.
Возможно, текст связан с апокрифической Книгой Еноха, повествующей о сотворении мира и Последнем суде, предположили ученые. Но египетский манускрипт значительно старше, что делает эту гипотезу особенно любопытной.
"По мнению археологов, документ может стать поворотным моментом как в историческом, так и в философском плане. Если удастся расшифровать остальное, не исключено, что придется пересмотреть сложившиеся представления о развитии человеческой цивилизации", — подчеркивает The Jerusalem Post.
© Getty Images / Nick Brundle PhotographyКатакомбы в Саккаре
© Getty Images / Nick Brundle Photography
Катакомбы в Саккаре
Кричащая мумия
Помимо рукописи, археологи обнаружили в гробнице человеческие останки.
Особенно выделяется "кричащая мумия" — с ужасающим, искаженным выражением лица. Видимо, смерть этого человека была мучительной.
Кому принадлежит эта гробница, пока не выяснили. Возможно, "кричащей мумии".
© Getty Images / Roberto Moiola / SysaworldДевушка фотографирует иероглифы в пирамиде в Саккаре
© Getty Images / Roberto Moiola / Sysaworld
Девушка фотографирует иероглифы в пирамиде в Саккаре