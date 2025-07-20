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"Череда катастроф": чем ужаснуло ученых загадочное послание из Египта - РИА Новости, 20.07.2025
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08:00 20.07.2025 (обновлено: 08:03 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/arkheologiya-2029927056.html
"Череда катастроф": чем ужаснуло ученых загадочное послание из Египта
"Череда катастроф": чем ужаснуло ученых загадочное послание из Египта - РИА Новости, 20.07.2025
"Череда катастроф": чем ужаснуло ученых загадочное послание из Египта
"Ужасающее послание" — загадочная рукопись возрастом пять тысяч лет, обнаруженная археологами на раскопках некрополя Саккара в Египте, возможно, содержит... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T08:00:00+03:00
2025-07-20T08:03:00+03:00
в мире
египет
каир (город)
археология
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Вадим Минеев. "Ужасающее послание" — загадочная рукопись возрастом пять тысяч лет, обнаруженная археологами на раскопках некрополя Саккара в Египте, возможно, содержит своеобразное предупреждение всему человечеству. О том, кто его оставил и о чем именно, — в материале РИА Новости.Послание из "города мертвых"Саккара — поселок в 25 километрах к югу от Каира. Там находится некрополь столицы Древнего царства — Мемфиса, где уже несколько тысячелетий покоятся фараоны и знатные сановники.Всего 11 царских пирамид. Название происходит от имени бога мертвых Сокара. Чаще всего его изображали в виде мумии с головой сокола, держащей в руках скипетр и кнут. Сокар также считался богом плодородия."Невероятно сложная задача"Фрагментарно сохранившуюся рукопись нашли внутри запечатанного саркофага глубоко в катакомбах некрополя. Текст иератический — это одна из упрощенных форм древнеегипетского письма — и иероглифический.Письменность той эпохи изучена плохо, многие символы по-прежнему загадка для египтологов.Чтобы верно интерпретировать текст, ученые применили алгоритмы искусственного интеллекта, а также технологии визуализации. И их ждал большой сюрприз.Предсказания катастрофических событийОбычно подобные рукописи сообщают о владельце гробницы. А тут речь идет — ни много ни мало — о тайнах мироздания, а также участи всех людей."Описываются катастрофы, которые случались в прошлом. И делается вывод: человечество повторяет одни и те же ошибки", — отмечают в The Jerusalem Post.Каждое совершенное отдельным индивидуумом действие влияет на судьбу всего человечества, утверждает автор рукописи. И предостерегает: безнравственных людей постигнет ужасная участь вместо спокойного отдыха после смерти."Если не прислушиваться к мудрости предков, последствия будут разрушительными", — предупреждает манускрипт.Неизбежный цикл судьбыЧеловечество вовлечено в неизбежный цикл судьбы, управляемой невидимыми космическими силами, — вот главное содержание рукописи.Древние египтяне, похоже, верили в то, что наша цивилизация движется по заранее заданному пути. Лишь мудрость предков способна уберечь ее от очередной катастрофы.Возможно, текст связан с апокрифической Книгой Еноха, повествующей о сотворении мира и Последнем суде, предположили ученые. Но египетский манускрипт значительно старше, что делает эту гипотезу особенно любопытной."По мнению археологов, документ может стать поворотным моментом как в историческом, так и в философском плане. Если удастся расшифровать остальное, не исключено, что придется пересмотреть сложившиеся представления о развитии человеческой цивилизации", — подчеркивает The Jerusalem Post.Кричащая мумияПомимо рукописи, археологи обнаружили в гробнице человеческие останки.Особенно выделяется "кричащая мумия" — с ужасающим, искаженным выражением лица. Видимо, смерть этого человека была мучительной.Кому принадлежит эта гробница, пока не выяснили. Возможно, "кричащей мумии".
https://ria.ru/20250707/golovolomka-2027230256.html
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в мире, египет, каир (город), археология
В мире, Египет, Каир (город), Археология

"Череда катастроф": чем ужаснуло ученых загадочное послание из Египта

© Getty Images / Richard T. NowitzВерблюд перед пирамидой в Саккаре
Верблюд перед пирамидой в Саккаре - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Getty Images / Richard T. Nowitz
Верблюд перед пирамидой в Саккаре
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Вадим Минеев. "Ужасающее послание" — загадочная рукопись возрастом пять тысяч лет, обнаруженная археологами на раскопках некрополя Саккара в Египте, возможно, содержит своеобразное предупреждение всему человечеству. О том, кто его оставил и о чем именно, — в материале РИА Новости.

Послание из "города мертвых"

Саккара — поселок в 25 километрах к югу от Каира. Там находится некрополь столицы Древнего царства — Мемфиса, где уже несколько тысячелетий покоятся фараоны и знатные сановники.
Всего 11 царских пирамид. Название происходит от имени бога мертвых Сокара. Чаще всего его изображали в виде мумии с головой сокола, держащей в руках скипетр и кнут. Сокар также считался богом плодородия.
© Getty Images / Ralf MenacheСаккара
Саккара - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Getty Images / Ralf Menache
Саккара

"Невероятно сложная задача"

Фрагментарно сохранившуюся рукопись нашли внутри запечатанного саркофага глубоко в катакомбах некрополя. Текст иератический — это одна из упрощенных форм древнеегипетского письма — и иероглифический.
© Фото : Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Фрагмент древней рукописи, найденной в саркофаге в Саккаре
Фрагмент древней рукописи, найденной в саркофаге в Саккаре - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Фрагмент древней рукописи, найденной в саркофаге в Саккаре
Письменность той эпохи изучена плохо, многие символы по-прежнему загадка для египтологов.
Чтобы верно интерпретировать текст, ученые применили алгоритмы искусственного интеллекта, а также технологии визуализации. И их ждал большой сюрприз.
© AP Photo / Amr NabilАрхеологические раскопки в Саккаре
Археологические раскопки в Саккаре - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Amr Nabil
Археологические раскопки в Саккаре

Предсказания катастрофических событий

Обычно подобные рукописи сообщают о владельце гробницы. А тут речь идет — ни много ни мало — о тайнах мироздания, а также участи всех людей.
"Описываются катастрофы, которые случались в прошлом. И делается вывод: человечество повторяет одни и те же ошибки", — отмечают в The Jerusalem Post.
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Каждое совершенное отдельным индивидуумом действие влияет на судьбу всего человечества, утверждает автор рукописи. И предостерегает: безнравственных людей постигнет ужасная участь вместо спокойного отдыха после смерти.
"Если не прислушиваться к мудрости предков, последствия будут разрушительными", — предупреждает манускрипт.
© Getty Images / Richard SharrocksГробница в Саккаре
Гробница в Саккаре - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Getty Images / Richard Sharrocks
Гробница в Саккаре

Неизбежный цикл судьбы

Человечество вовлечено в неизбежный цикл судьбы, управляемой невидимыми космическими силами, — вот главное содержание рукописи.
Древние египтяне, похоже, верили в то, что наша цивилизация движется по заранее заданному пути. Лишь мудрость предков способна уберечь ее от очередной катастрофы.
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Возможно, текст связан с апокрифической Книгой Еноха, повествующей о сотворении мира и Последнем суде, предположили ученые. Но египетский манускрипт значительно старше, что делает эту гипотезу особенно любопытной.
"По мнению археологов, документ может стать поворотным моментом как в историческом, так и в философском плане. Если удастся расшифровать остальное, не исключено, что придется пересмотреть сложившиеся представления о развитии человеческой цивилизации", — подчеркивает The Jerusalem Post.
© Getty Images / Nick Brundle PhotographyКатакомбы в Саккаре
Катакомбы в Саккаре - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Getty Images / Nick Brundle Photography
Катакомбы в Саккаре

Кричащая мумия

Помимо рукописи, археологи обнаружили в гробнице человеческие останки.
Особенно выделяется "кричащая мумия" — с ужасающим, искаженным выражением лица. Видимо, смерть этого человека была мучительной.
Кому принадлежит эта гробница, пока не выяснили. Возможно, "кричащей мумии".
© Getty Images / Roberto Moiola / SysaworldДевушка фотографирует иероглифы в пирамиде в Саккаре
Девушка фотографирует иероглифы в пирамиде в Саккаре - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Getty Images / Roberto Moiola / Sysaworld
Девушка фотографирует иероглифы в пирамиде в Саккаре
 
В миреЕгипетКаир (город)Археология
 
 
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