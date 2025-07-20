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В Москве арестовали экс-главу белгородского Минстроя по делу о растрате - РИА Новости, 20.07.2025
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08:46 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/arest-2030236292.html
В Москве арестовали экс-главу белгородского Минстроя по делу о растрате
В Москве арестовали экс-главу белгородского Минстроя по делу о растрате - РИА Новости, 20.07.2025
В Москве арестовали экс-главу белгородского Минстроя по делу о растрате
Суд в Москве арестовал Алексея Сошникова, бывшего главу управления капитального строительства Белгородской области в рамках дела о растрате при строительстве... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T08:46:00+03:00
2025-07-20T08:46:00+03:00
происшествия
белгородская область
украина
генеральная прокуратура рф
москва
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Суд в Москве арестовал Алексея Сошникова, бывшего главу управления капитального строительства Белгородской области в рамках дела о растрате при строительстве фортификационных сооружений, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Сошникова А.Г.", - сказано в картотеке. Отмечается, что арестовали его 18 июля. Сошникову вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Сошников также фигурирует в иске Генпрокуратуры России о взыскании в пользу государства около 925 миллионов рублей, о котором ранее сообщило РИА Новости. Так, Генпрокуратура потребовала взыскать средства c обвиняемого в мошенничестве вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, экс-главы регионального управления капитального строительства, а также с трех бизнесменов и двух фирм. Как следует из иска, в 2022–2024 годах Белгородской области из федерального бюджета было выделено 19,5 миллиардов рублей на строительство фортификационных сооружений для защиты от военной агрессии Украины. Основным распорядителем средств выступает белгородский минстрой, а генподрядчиком – управление капитального строительства, которым в 2022 году руководил Сошников. При этом контроль за целевым использованием денег был возложен на занимавшего тогда пост замгубернатора области – министра имущественных и земельных отношений Зайнуллина. Согласно иску, надзорными мероприятиями было установлено, что Зайнуллин и Сошников использовали свое служебное положение в личных целях и интересах третьих лиц для незаконного обогащения за счет бюджетных средств, выделенных на оборону страны, отмечено в иске.
https://ria.ru/20250715/sud-2029343144.html
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происшествия, белгородская область, украина, генеральная прокуратура рф, москва, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Происшествия, Белгородская область, Украина, Генеральная прокуратура РФ, Москва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
В Москве арестовали экс-главу белгородского Минстроя по делу о растрате

Суд арестовал экс-главу белгородского Минстроя Сошникова по делу о растрате

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Суд в Москве арестовал Алексея Сошникова, бывшего главу управления капитального строительства Белгородской области в рамках дела о растрате при строительстве фортификационных сооружений, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Сошникова А.Г.", - сказано в картотеке.
Суд - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Суд утвердил приговор бизнесмену, осужденному за растрату средств "Роснано"
15 июля, 23:37
Отмечается, что арестовали его 18 июля.
Сошникову вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Сошников также фигурирует в иске Генпрокуратуры России о взыскании в пользу государства около 925 миллионов рублей, о котором ранее сообщило РИА Новости. Так, Генпрокуратура потребовала взыскать средства c обвиняемого в мошенничестве вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, экс-главы регионального управления капитального строительства, а также с трех бизнесменов и двух фирм.
Как следует из иска, в 2022–2024 годах Белгородской области из федерального бюджета было выделено 19,5 миллиардов рублей на строительство фортификационных сооружений для защиты от военной агрессии Украины. Основным распорядителем средств выступает белгородский минстрой, а генподрядчиком – управление капитального строительства, которым в 2022 году руководил Сошников. При этом контроль за целевым использованием денег был возложен на занимавшего тогда пост замгубернатора области – министра имущественных и земельных отношений Зайнуллина.
Согласно иску, надзорными мероприятиями было установлено, что Зайнуллин и Сошников использовали свое служебное положение в личных целях и интересах третьих лиц для незаконного обогащения за счет бюджетных средств, выделенных на оборону страны, отмечено в иске.
Задержание Олега Лопатиева - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
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ПроисшествияБелгородская областьУкраинаГенеральная прокуратура РФМоскваМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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