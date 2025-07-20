https://ria.ru/20250720/alros-2030235255.html

"Алроса" рассказала о семи самых крупных алмазах в истории России

"Алроса" рассказала о семи самых крупных алмазах в истории России - РИА Новости, 20.07.2025

"Алроса" рассказала о семи самых крупных алмазах в истории России

"Алроса" к 70-летию алмазодобывающей отрасли в России представила семь самых крупных и знаменитых кристаллов в истории страны: от "80 лет Победы в Великой... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T08:35:00+03:00

2025-07-20T08:35:00+03:00

2025-07-20T08:35:00+03:00

россия

мирный

ссср

сергей дягилев

александр пушкин

алроса

кпсс

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. "Алроса" к 70-летию алмазодобывающей отрасли в России представила семь самых крупных и знаменитых кристаллов в истории страны: от "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" до "Мира", рассказали РИА Новости в компании. В России в 2025 году отмечается юбилейная дата алмазодобывающей отрасли. 20 июля исполняется 70 лет со дня открытия крупнейших месторождений в Якутии и основания города Мирный - алмазной столицы РФ. Одним из главных символов отечественной алмазодобычи стал самый крупный ювелирный алмаз, когда-либо найденный в России. Его нашли в Якутии в 2025 году, вес камня составил рекордные 468,3 карата. Кристалл янтарного оттенка получил название "80 лет Победы в Великой Отечественной войне". В 2022 году на том же месторождении добыли алмаз медово-золотистого оттенка "Рассвет" в 217,99 карата. Из него создали бриллиант "Новое солнце" весом более 100 карат – крупнейший в истории российского ювелирного искусства. Особую ценность представляют цветные алмазы. В 2017 году нашли редчайший розовый кристалл "Нижинский" (27,85 карата), из которого изготовили бриллиант "Призрак розы". Он поставил рекорд цены за карат в своем цвете на аукционе Sotheby"s. В том же году интересной находкой стал алмаз "Стравинский" в 34,17 карата, добытый на россыпи Эбелях. Его отличали правильная форма, созданная самой природой. Результатом работы мастеров стал бриллиант насыщенного желтого цвета "Жар-птица" весом 20,69 карата. В 2016 году на трубке "Зарница" был найден алмаз в 207,29 карата, его назвали в честь художественного деятеля Сергея Дягилева. Из него получился бриллиант "Представление" весом 100,94 карата, огранке кристалла специалисты "Алроса" посвятили более полутора лет. Особое место из эпохи СССР занимает алмаз "XXVI съезд КПСС" (342,57 карата), найденный в 1980 году на месторождении "Мир". Уникальный лимонно-желтый кристалл хранится в Алмазном фонде Кремля. Кроме того, в 1989 году на трубке "Удачная" был добыт минерал в 320,65 карата. Сначала алмазу хотели дать название "Нерушимый Советский Союз", но при внимательном осмотре внутри кристалла выявили трещину. Впоследствии было выбрано имя поэта Александра Пушкина, чья 190-я годовщина отмечалась в том же году.

https://ria.ru/20250720/almaz-2030232317.html

https://ria.ru/20250716/moskva-2029479975.html

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россия, мирный, ссср, сергей дягилев, александр пушкин, алроса, кпсс