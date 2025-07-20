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Крупнейший в истории России алмаз оставили необработанным
Крупнейший в истории России алмаз оставили необработанным - РИА Новости, 20.07.2025
Крупнейший в истории России алмаз оставили необработанным
Самый крупный в истории России ювелирный алмаз янтарного цвета весом 468,3 карата пока оставили необработанным, сообщила РИА Новости в компании "Алроса". РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T08:09:00+03:00
2025-07-20T08:09:00+03:00
2025-07-20T08:09:00+03:00
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архангельская область
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Самый крупный в истории России ювелирный алмаз янтарного цвета весом 468,3 карата пока оставили необработанным, сообщила РИА Новости в компании "Алроса". "В 2025 году — в год 80-летней годовщины Победы — в Якутии добыли алмаз, вес которого составил рекордные 468,3 карата … Алмаз вошел в историю не только как крупнейшая находка, но и как национальный символ. Сегодня природный кристалл оставили необработанным", - говорится в сообщении. Ранее в мае компания заявляла, что извлекла крупнейший ювелирный алмаз в истории России. Кристалл янтарного цвета получил наименование "80 лет Победы в Великой Отечественной войне". "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. "Алроса" занимает около 30% мирового и 90% российского рынка алмазодобычи. По итогам 2024 года объем добычи составил 33 миллиона карат. Запасы компании превышают 1 миллиард карат.
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россия, архангельская область, алроса
Россия, Архангельская область, Алроса
Крупнейший в истории России алмаз оставили необработанным
Крупнейший в истории России алмаз весом 468,3 карата оставили необработанным