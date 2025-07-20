https://ria.ru/20250720/aeroport-2030285805.html
Аэропорт Шереметьево возобновил работу без ограничений
Аэропорт Шереметьево возобновил работу без ограничений - РИА Новости, 20.07.2025
Аэропорт Шереметьево возобновил работу без ограничений
Аэропорт "Шереметьево" возобновил прием и выпуск воздушных судов без ограничений, сообщил аэропорт. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T17:18:00+03:00
2025-07-20T17:18:00+03:00
2025-07-20T17:23:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
москва
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" возобновил прием и выпуск воздушных судов без ограничений, сообщил аэропорт."Аэропорт Шереметьево возобновил прием и выпуск воздушных судов без ограничений. Режим "Ковер" снят", - говорится в сообщении.В авиагавани отметили, что в связи с вводимыми ограничениями в целях безопасности время обслуживания пассажиров может быть увеличено.
https://ria.ru/20250718/polety-2029785189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), москва
Шереметьево (аэропорт), Москва
Аэропорт Шереметьево возобновил работу без ограничений
Шереметьево возобновил прием и выпуск самолетов без ограничений