https://ria.ru/20250720/aeroport-2030285805.html

Аэропорт Шереметьево возобновил работу без ограничений

Аэропорт Шереметьево возобновил работу без ограничений - РИА Новости, 20.07.2025

Аэропорт Шереметьево возобновил работу без ограничений

Аэропорт "Шереметьево" возобновил прием и выпуск воздушных судов без ограничений, сообщил аэропорт. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T17:18:00+03:00

2025-07-20T17:18:00+03:00

2025-07-20T17:23:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

москва

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" возобновил прием и выпуск воздушных судов без ограничений, сообщил аэропорт."Аэропорт Шереметьево возобновил прием и выпуск воздушных судов без ограничений. Режим "Ковер" снят", - говорится в сообщении.В авиагавани отметили, что в связи с вводимыми ограничениями в целях безопасности время обслуживания пассажиров может быть увеличено.

https://ria.ru/20250718/polety-2029785189.html

москва

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

шереметьево (аэропорт), москва