https://ria.ru/20250720/aeroport-2030263179.html

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме в условиях непогоды и ограничений

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме в условиях непогоды и ограничений - РИА Новости, 20.07.2025

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме в условиях непогоды и ограничений

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме на фоне временных ограничений воздушного пространства, вводимых в аэропортах Московского авиационного узла, а также... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T13:44:00+03:00

2025-07-20T13:44:00+03:00

2025-07-20T13:44:00+03:00

сочи

казань

киров

московский авиационный узел

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СОЧИ, 20 июл - РИА Новости. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме на фоне временных ограничений воздушного пространства, вводимых в аэропортах Московского авиационного узла, а также погодных условий, сообщила пресс-служба сочинской авиагавани. "Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. На фоне временных ограничений воздушного пространства, вводимых в аэропортах Московского авиационного узла в течение последних суток, а также по погодными условиям, авиакомпании корректируют своё расписание полетов по всей маршрутной сети, в том числе в Сочи. Возможны вынужденные изменения: переносы, отмены или объединения рейсов в течение ближайших двух суток", - говорится в сообщении. В пресс-службе аэропорта Сочи предупредили о возможных вынужденных изменениях в расписаниях: могут возникать переносы, отмены или объединения рейсов в течение ближайших двух суток. По информации на онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задержано 11 рейсов на вылет из Сочи по направлению в Казань, Киров, Саратов, Самару, Нижнекамск, Москву, Иваново. Также задержано 16 рейсов на прилет в Сочи из Перми, Москвы, Самары, Кирова, Казани, Чебоксар, Иваново, Нижнекамскам Антальи (Турция). Ранее об ухудшении погодных условий в Сочи на 19 и 20 июля было объявлено на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, на курорте прогнозировали сильные ливни, град и ветер до 20 метров в секунду, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. По словам пресс-службы авиагавани, все службы в Сочинском аэропорту усилены дополнительным персоналом для оперативного обслуживания воздушных судов в период пиковых нагрузок, менеджеры по гостеприимному сервису оказывают помощь пассажирам. Авиакомпании, подчеркнули в аэропорту, обеспечивают пассажиров задерживаемых рейсов всем необходимым в соответствии с законодательством: питанием, прохладительными напитками, а в случае длительной задержки - размещают в гостинице.

https://ria.ru/20250720/reys-2030261566.html

https://ria.ru/20250720/aeroflot-2030235443.html

сочи

казань

киров

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сочи, казань, киров, московский авиационный узел