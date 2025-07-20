Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме в условиях непогоды и ограничений - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/aeroport-2030263179.html
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме в условиях непогоды и ограничений
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме в условиях непогоды и ограничений - РИА Новости, 20.07.2025
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме в условиях непогоды и ограничений
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме на фоне временных ограничений воздушного пространства, вводимых в аэропортах Московского авиационного узла, а также... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T13:44:00+03:00
2025-07-20T13:44:00+03:00
сочи
казань
киров
московский авиационный узел
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102537/71/1025377176_0:113:3242:1937_1920x0_80_0_0_60a90c0023a602a7e921302b02fcd9e1.jpg
СОЧИ, 20 июл - РИА Новости. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме на фоне временных ограничений воздушного пространства, вводимых в аэропортах Московского авиационного узла, а также погодных условий, сообщила пресс-служба сочинской авиагавани. "Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. На фоне временных ограничений воздушного пространства, вводимых в аэропортах Московского авиационного узла в течение последних суток, а также по погодными условиям, авиакомпании корректируют своё расписание полетов по всей маршрутной сети, в том числе в Сочи. Возможны вынужденные изменения: переносы, отмены или объединения рейсов в течение ближайших двух суток", - говорится в сообщении. В пресс-службе аэропорта Сочи предупредили о возможных вынужденных изменениях в расписаниях: могут возникать переносы, отмены или объединения рейсов в течение ближайших двух суток. По информации на онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задержано 11 рейсов на вылет из Сочи по направлению в Казань, Киров, Саратов, Самару, Нижнекамск, Москву, Иваново. Также задержано 16 рейсов на прилет в Сочи из Перми, Москвы, Самары, Кирова, Казани, Чебоксар, Иваново, Нижнекамскам Антальи (Турция). Ранее об ухудшении погодных условий в Сочи на 19 и 20 июля было объявлено на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, на курорте прогнозировали сильные ливни, град и ветер до 20 метров в секунду, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. По словам пресс-службы авиагавани, все службы в Сочинском аэропорту усилены дополнительным персоналом для оперативного обслуживания воздушных судов в период пиковых нагрузок, менеджеры по гостеприимному сервису оказывают помощь пассажирам. Авиакомпании, подчеркнули в аэропорту, обеспечивают пассажиров задерживаемых рейсов всем необходимым в соответствии с законодательством: питанием, прохладительными напитками, а в случае длительной задержки - размещают в гостинице.
https://ria.ru/20250720/reys-2030261566.html
https://ria.ru/20250720/aeroflot-2030235443.html
сочи
казань
киров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102537/71/1025377176_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_4500a21c6783f2d5e030d83489d3fb9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, казань, киров, московский авиационный узел
Сочи, Казань, Киров, Московский авиационный узел
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме в условиях непогоды и ограничений

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме на фоне временных ограничений и непогоды

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкВид на аэропорт в Сочи
Вид на аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Вид на аэропорт в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 20 июл - РИА Новости. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме на фоне временных ограничений воздушного пространства, вводимых в аэропортах Московского авиационного узла, а также погодных условий, сообщила пресс-служба сочинской авиагавани.
"Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. На фоне временных ограничений воздушного пространства, вводимых в аэропортах Московского авиационного узла в течение последних суток, а также по погодными условиям, авиакомпании корректируют своё расписание полетов по всей маршрутной сети, в том числе в Сочи. Возможны вынужденные изменения: переносы, отмены или объединения рейсов в течение ближайших двух суток", - говорится в сообщении.
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Рейс "Победы" Москва-Минводы приземлился после почти 20 часов задержки
Вчера, 13:29
В пресс-службе аэропорта Сочи предупредили о возможных вынужденных изменениях в расписаниях: могут возникать переносы, отмены или объединения рейсов в течение ближайших двух суток. По информации на онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задержано 11 рейсов на вылет из Сочи по направлению в Казань, Киров, Саратов, Самару, Нижнекамск, Москву, Иваново. Также задержано 16 рейсов на прилет в Сочи из Перми, Москвы, Самары, Кирова, Казани, Чебоксар, Иваново, Нижнекамскам Антальи (Турция).
Ранее об ухудшении погодных условий в Сочи на 19 и 20 июля было объявлено на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, на курорте прогнозировали сильные ливни, град и ветер до 20 метров в секунду, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
По словам пресс-службы авиагавани, все службы в Сочинском аэропорту усилены дополнительным персоналом для оперативного обслуживания воздушных судов в период пиковых нагрузок, менеджеры по гостеприимному сервису оказывают помощь пассажирам.
Авиакомпании, подчеркнули в аэропорту, обеспечивают пассажиров задерживаемых рейсов всем необходимым в соответствии с законодательством: питанием, прохладительными напитками, а в случае длительной задержки - размещают в гостинице.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов в Шереметьево
Вчера, 08:36
 
СочиКазаньКировМосковский авиационный узел
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала