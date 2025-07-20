https://ria.ru/20250720/aeroport-2030256801.html

В аэропорту "Шереметьево" ввели временные ограничения

В аэропорту "Шереметьево" ввели временные ограничения - РИА Новости, 20.07.2025

В аэропорту "Шереметьево" ввели временные ограничения

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщила Росавиация. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T12:41:00+03:00

2025-07-20T12:41:00+03:00

2025-07-20T12:41:00+03:00

артем кореняко

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщила Росавиация. "Шереметьево. Введены временные ограничения: прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами", - сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавил он.

https://ria.ru/20250720/reys-2030249766.html

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2025

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артем кореняко, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)