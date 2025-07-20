https://ria.ru/20250720/aeroport-2030256801.html
В аэропорту "Шереметьево" ввели временные ограничения
В аэропорту "Шереметьево" ввели временные ограничения - РИА Новости, 20.07.2025
В аэропорту "Шереметьево" ввели временные ограничения
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщила Росавиация. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T12:41:00+03:00
2025-07-20T12:41:00+03:00
2025-07-20T12:41:00+03:00
артем кореняко
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщила Росавиация. "Шереметьево. Введены временные ограничения: прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами", - сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавил он.
https://ria.ru/20250720/reys-2030249766.html
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артем кореняко, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Артем Кореняко, Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту "Шереметьево" ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту "Шереметьево" ввели временные ограничения