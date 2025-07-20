https://ria.ru/20250720/aeroport-2030227609.html
Аэропорт Геленджика не потеряет пассажиропоток зимой, заявил глава гавани
Аэропорт Геленджика не потеряет пассажиропоток зимой, заявил глава гавани - РИА Новости, 20.07.2025
Аэропорт Геленджика не потеряет пассажиропоток зимой, заявил глава гавани
Аэропорт Геленджика не потеряет свой пассажиропоток в осенне-зимний период, который начнется 26 октября, рассказал в беседе с РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T06:22:00+03:00
2025-07-20T06:22:00+03:00
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ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 20 июл - РИА Новости. Аэропорт Геленджика не потеряет свой пассажиропоток в осенне-зимний период, который начнется 26 октября, рассказал в беседе с РИА Новости генеральный директор авиагавани Иван Таранченко. "Весенне-летняя навигация продолжается до 25 октября. С 25 октября в авиации начинается осенне-зимний период. Придет осенне-зимний период, посмотрим, сколько рейсов останется. Да, большинство рейсов уходят, те, которые на сезон приходят. Но зимой все равно перевозчики остаются и рейсы. В крайнем случае на Москву можно всегда выйти", - сообщил Таранченко. Так, у "Аэрофлота" с 1 августа запланировано два рейса в сутки, с 8 августа по 12 октября - три рейса в сутки, с 13 октября по 25 октября - два рейса в сутки. Аэропорт Геленджика запустил 18 июля 2025 года авиасообщение по внутренним рейсам впервые за три года. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
https://ria.ru/20250720/taranchenko-2030227449.html
https://ria.ru/20250719/gelendzhik-2030111209.html
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геленджик, москва, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Геленджик, Москва, Аэрофлот, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Аэропорт Геленджика не потеряет пассажиропоток зимой, заявил глава гавани
Таранченко: аэропорт Геленджика не потеряет пассажиропоток зимой