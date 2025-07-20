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"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов в Шереметьево - РИА Новости, 20.07.2025
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08:36 20.07.2025 (обновлено: 09:40 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/aeroflot-2030235443.html
"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов в Шереметьево
"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов в Шереметьево - РИА Новости, 20.07.2025
"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов в Шереметьево
"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов в связи с ограничениями в Шереметьево, говорится в официальном Telegram-канале пресс-службы авиакомпании. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T08:36:00+03:00
2025-07-20T09:40:00+03:00
россия
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов в связи с ограничениями в Шереметьево, говорится в официальном Telegram-канале пресс-службы авиакомпании. "В связи с вводом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево, а также на прилёт и вылет воздушных судов 20 июля, Аэрофлот вынуждено корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", — говорится в заявлении. Компания предложит пассажирам, которых коснулась отмена, вынужденный возврат средств за билеты или их переоформление на рейсы в следующие десять дней."Аэрофлот" попросил клиентов следить за обновлениями на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте, а также за табло и объявлениями по громкой связи в аэропорту.Службы авиаперевозчика работают в усиленном режиме, чтобы максимально уменьшить сдвиги расписания и качественно обслужить пассажиров во время ожидания согласно федеральным правилам и стандартам "Аэрофлота".
https://ria.ru/20250719/poezda-2030196318.html
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россия, аэрофлот, шереметьево (аэропорт)
Россия, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт)
"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов в Шереметьево

"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание из-за ограничений в Шереметьево

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов в связи с ограничениями в Шереметьево, говорится в официальном Telegram-канале пресс-службы авиакомпании.
"В связи с вводом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево, а также на прилёт и вылет воздушных судов 20 июля, Аэрофлот вынуждено корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", — говорится в заявлении.
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Компания предложит пассажирам, которых коснулась отмена, вынужденный возврат средств за билеты или их переоформление на рейсы в следующие десять дней.
"Аэрофлот" попросил клиентов следить за обновлениями на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте, а также за табло и объявлениями по громкой связи в аэропорту.
Службы авиаперевозчика работают в усиленном режиме, чтобы максимально уменьшить сдвиги расписания и качественно обслужить пассажиров во время ожидания согласно федеральным правилам и стандартам "Аэрофлота".
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