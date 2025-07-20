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Поезд Адлер — Минск задерживается более чем на шесть часов - РИА Новости, 20.07.2025
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08:59 20.07.2025 (обновлено: 09:18 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/adler-2030236989.html
Поезд Адлер — Минск задерживается более чем на шесть часов
Поезд Адлер — Минск задерживается более чем на шесть часов - РИА Новости, 20.07.2025
Поезд Адлер — Минск задерживается более чем на шесть часов
Пассажирский поезд Адлер-Гомель/Минск задерживается более чем на шесть часов из-за повреждения контактной сети в Ростовской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T08:59:00+03:00
2025-07-20T09:18:00+03:00
происшествия
ростовская область
минск
россия
белорусская железная дорога
ржд
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МИНСК, 20 июл - РИА Новости. Пассажирский поезд Адлер-Гомель/Минск задерживается более чем на шесть часов из-за повреждения контактной сети в Ростовской области, сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги (БЖД). "Из-за повреждения контактной сети 19 июля 2025 года на станции Лихая в Ростовской области (Российская Федерация) поезд №301 Адлер-Гомель/Минск отправлением из Адлера 18 июля 2025 года в 17.52 следует с задержкой более 6 часов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Белорусской железной дороги. Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на ж/д перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны более более 50 поездов.
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происшествия, ростовская область, минск, россия, белорусская железная дорога, ржд
Происшествия, Ростовская область, Минск, Россия, Белорусская железная дорога, РЖД
Поезд Адлер — Минск задерживается более чем на шесть часов

Поезд Адлер — Минск задерживается более чем на шесть часов из-за аварии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПроводник пассажирского поезда
Проводник пассажирского поезда - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Проводник пассажирского поезда. Архивное фото
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МИНСК, 20 июл - РИА Новости. Пассажирский поезд Адлер-Гомель/Минск задерживается более чем на шесть часов из-за повреждения контактной сети в Ростовской области, сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги (БЖД).
"Из-за повреждения контактной сети 19 июля 2025 года на станции Лихая в Ростовской области (Российская Федерация) поезд №301 Адлер-Гомель/Минск отправлением из Адлера 18 июля 2025 года в 17.52 следует с задержкой более 6 часов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Белорусской железной дороги.
Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на ж/д перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны более более 50 поездов.
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ПроисшествияРостовская областьМинскРоссияБелорусская железная дорогаРЖД
 
 
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