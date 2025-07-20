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Поезд Адлер — Минск задерживается более чем на шесть часов
Поезд Адлер — Минск задерживается более чем на шесть часов - РИА Новости, 20.07.2025
Поезд Адлер — Минск задерживается более чем на шесть часов
Пассажирский поезд Адлер-Гомель/Минск задерживается более чем на шесть часов из-за повреждения контактной сети в Ростовской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T08:59:00+03:00
2025-07-20T08:59:00+03:00
2025-07-20T09:18:00+03:00
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МИНСК, 20 июл - РИА Новости. Пассажирский поезд Адлер-Гомель/Минск задерживается более чем на шесть часов из-за повреждения контактной сети в Ростовской области, сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги (БЖД). "Из-за повреждения контактной сети 19 июля 2025 года на станции Лихая в Ростовской области (Российская Федерация) поезд №301 Адлер-Гомель/Минск отправлением из Адлера 18 июля 2025 года в 17.52 следует с задержкой более 6 часов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Белорусской железной дороги. Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на ж/д перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны более более 50 поездов.
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РИА Новости
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происшествия, ростовская область, минск, россия, белорусская железная дорога, ржд
Происшествия, Ростовская область, Минск, Россия, Белорусская железная дорога, РЖД
Поезд Адлер — Минск задерживается более чем на шесть часов
Поезд Адлер — Минск задерживается более чем на шесть часов из-за аварии