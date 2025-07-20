https://ria.ru/20250720/93bpla-2030230466.html

Над девятью регионами и Черным морем за ночь сбили 93 БПЛА

Над девятью регионами и Черным морем за ночь сбили 93 БПЛА - РИА Новости, 20.07.2025

Над девятью регионами и Черным морем за ночь сбили 93 БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили 93 украинских дрона над девятью российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T07:34:00+03:00

2025-07-20T07:34:00+03:00

2025-07-20T09:14:00+03:00

черное море

брянская область

москва

дмитрий песков

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

калужская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019177436_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_55b191a9145c140919cf204c3bd092f4.jpg

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 93 украинских дрона над девятью российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 19 июля до 7:00 мск 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

https://ria.ru/20250720/bpla-2030220037.html

черное море

брянская область

москва

калужская область

орловская область

нижегородская область

курская область

рязанская область

тульская область

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черное море, брянская область, москва, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, калужская область, безопасность, орловская область, нижегородская область, курская область, рязанская область, тульская область, белгородская область