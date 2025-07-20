Рейтинг@Mail.ru
Над девятью регионами и Черным морем за ночь сбили 93 БПЛА - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:34 20.07.2025 (обновлено: 09:14 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/93bpla-2030230466.html
Над девятью регионами и Черным морем за ночь сбили 93 БПЛА
Над девятью регионами и Черным морем за ночь сбили 93 БПЛА - РИА Новости, 20.07.2025
Над девятью регионами и Черным морем за ночь сбили 93 БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 93 украинских дрона над девятью российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T07:34:00+03:00
2025-07-20T09:14:00+03:00
черное море
брянская область
москва
дмитрий песков
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
калужская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019177436_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_55b191a9145c140919cf204c3bd092f4.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 93 украинских дрона над девятью российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 19 июля до 7:00 мск 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250720/bpla-2030220037.html
черное море
брянская область
москва
калужская область
орловская область
нижегородская область
курская область
рязанская область
тульская область
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019177436_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_694bcd6f930e129e9a09c9ff7287247a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черное море, брянская область, москва, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, калужская область, безопасность, орловская область, нижегородская область, курская область, рязанская область, тульская область, белгородская область
Черное море, Брянская область, Москва, Дмитрий Песков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Калужская область, Безопасность, Орловская область, Нижегородская область, Курская область, Рязанская область, Тульская область, Белгородская область

Над девятью регионами и Черным морем за ночь сбили 93 БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2"
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 93 украинских дрона над девятью российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 19 июля до 7:00 мск 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали в ведомстве.
Боевое дежурство расчетов ЗРК Бук - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
ПВО сбила 16 беспилотников, летевших на Москву
Вчера, 02:42
Российские бойцы сбили:
  • 38 БПЛА — над Брянской областью;
  • 19 — над Московским регионом, в том числе 16, летевших в сторону столицы;
  • 11 — над Калужской областью;
  • восемь — над Тульской;
  • по пять — над Орловской и Нижегородской областями;
  • три — над акваторией Черного моря;
  • два — над Курской областью;
  • по одному — над Белгородской и Рязанской областями.
В ответ на атаки ВСУ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
19 июля, 16:15
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.07.2025Посмотреть
 
Черное мореБрянская областьМоскваДмитрий ПесковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныКалужская областьБезопасностьОрловская областьНижегородская областьКурская областьРязанская областьТульская областьБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала