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Над девятью регионами и Черным морем за ночь сбили 93 БПЛА
Над девятью регионами и Черным морем за ночь сбили 93 БПЛА - РИА Новости, 20.07.2025
Над девятью регионами и Черным морем за ночь сбили 93 БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 93 украинских дрона над девятью российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T07:34:00+03:00
2025-07-20T07:34:00+03:00
2025-07-20T09:14:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 93 украинских дрона над девятью российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 19 июля до 7:00 мск 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
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