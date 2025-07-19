В Херсонской области при обстреле пострадал мирный житель
В херсонских Алешках при обстреле ВСУ пострадал мирный житель
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 19 июл - РИА Новости. Мирный житель города Алешки Херсонской области ранен в результате обстрела со стороны украинской армии, всего в течение суток ВСУ нанесли 58 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате обстрелов ВСУ в Алешках один мирный житель получил ранения, в Подо-Калиновке и Раденске повреждены жилые дома. В течение светлого времени дня боевики Киевского режима нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 29 ударов из ствольной артиллерии. Еще 29 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 8 населённых пунктов Херсонской области: Великая Лепетиха, Новая Каховка, Алешки, Малая Лепетиха, Каховка, Днепряны, Подо-Калиновка, Раденск.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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