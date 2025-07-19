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В Херсонской области при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.07.2025
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09:45 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/zhitel-2030114411.html
В Херсонской области при обстреле пострадал мирный житель
В Херсонской области при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.07.2025
В Херсонской области при обстреле пострадал мирный житель
Мирный житель города Алешки Херсонской области ранен в результате обстрела со стороны украинской армии, всего в течение суток ВСУ нанесли 58 артиллерийских... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T09:45:00+03:00
2025-07-19T09:45:00+03:00
херсонская область
днепр (река)
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 19 июл - РИА Новости. Мирный житель города Алешки Херсонской области ранен в результате обстрела со стороны украинской армии, всего в течение суток ВСУ нанесли 58 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрелов ВСУ в Алешках один мирный житель получил ранения, в Подо-Калиновке и Раденске повреждены жилые дома. В течение светлого времени дня боевики Киевского режима нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 29 ударов из ствольной артиллерии. Еще 29 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 8 населённых пунктов Херсонской области: Великая Лепетиха, Новая Каховка, Алешки, Малая Лепетиха, Каховка, Днепряны, Подо-Калиновка, Раденск. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250718/spetsoperatsiya-2029837613.html
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херсонская область
днепр (река)
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херсонская область , днепр (река), россия, вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Днепр (река), Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области при обстреле пострадал мирный житель

В херсонских Алешках при обстреле ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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ГЕНИЧЕСК, 19 июл - РИА Новости. Мирный житель города Алешки Херсонской области ранен в результате обстрела со стороны украинской армии, всего в течение суток ВСУ нанесли 58 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате обстрелов ВСУ в Алешках один мирный житель получил ранения, в Подо-Калиновке и Раденске повреждены жилые дома. В течение светлого времени дня боевики Киевского режима нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 29 ударов из ствольной артиллерии. Еще 29 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб.
Российские военнослужащие во зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Оператор FPV-дрона уничтожил тараном беспилотник ВСУ в Херсонской области
18 июля, 05:06
Обстрелам украинской армии подверглись 8 населённых пунктов Херсонской области: Великая Лепетиха, Новая Каховка, Алешки, Малая Лепетиха, Каховка, Днепряны, Подо-Калиновка, Раденск.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Херсонская областьДнепр (река)РоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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