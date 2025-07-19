https://ria.ru/20250719/zhitel-2030114411.html

В Херсонской области при обстреле пострадал мирный житель

В Херсонской области при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.07.2025

В Херсонской области при обстреле пострадал мирный житель

Мирный житель города Алешки Херсонской области ранен в результате обстрела со стороны украинской армии, всего в течение суток ВСУ нанесли 58 артиллерийских... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T09:45:00+03:00

2025-07-19T09:45:00+03:00

2025-07-19T09:45:00+03:00

херсонская область

днепр (река)

россия

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg

ГЕНИЧЕСК, 19 июл - РИА Новости. Мирный житель города Алешки Херсонской области ранен в результате обстрела со стороны украинской армии, всего в течение суток ВСУ нанесли 58 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрелов ВСУ в Алешках один мирный житель получил ранения, в Подо-Калиновке и Раденске повреждены жилые дома. В течение светлого времени дня боевики Киевского режима нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 29 ударов из ствольной артиллерии. Еще 29 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 8 населённых пунктов Херсонской области: Великая Лепетиха, Новая Каховка, Алешки, Малая Лепетиха, Каховка, Днепряны, Подо-Калиновка, Раденск. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250718/spetsoperatsiya-2029837613.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

днепр (река)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , днепр (река), россия, вооруженные силы украины, происшествия