https://ria.ru/20250719/zelenskiy-2030147688.html

Кличко указал на странное действие Зеленского

Кличко указал на странное действие Зеленского - РИА Новости, 19.07.2025

Кличко указал на странное действие Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому телеканалу NTV раскритиковал Владимира Зеленского за отсутствие контактов с местными властями на Украине. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T14:39:00+03:00

2025-07-19T14:39:00+03:00

2025-07-19T14:39:00+03:00

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владимир зеленский

виталий кличко

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому телеканалу NTV раскритиковал Владимира Зеленского за отсутствие контактов с местными властями на Украине."У меня есть контакт со всеми, но Зеленский, к сожалению, не поддерживает контакта с органами самоуправления, в том числе с мэром столицы", — заявил он.Мэр Киева отметил, что обрывать контакты с властями украинских регионов со стороны Зеленского "неумно".В мае Кличко обвинил Зеленского в авторитаризме и искоренении демократических принципов под видом боевых действий. Как утверждал мэр Киева, его защищает только мировая известность, которую ему принесла боксерская карьера.В конце января Кличко заявил, что окружение Зеленского пытается разбалансировать власть в украинской столице и уничтожить местное самоуправление. В частности, он обвинил главу городской военной администрации Тимура Ткаченко в блокировании восстановления поврежденных домов и инфраструктуры, что дестабилизирует управление городом.

https://ria.ru/20250719/vykhodka-2030115658.html

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в мире, киев, украина, владимир зеленский, виталий кличко