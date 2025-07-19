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"Уже решили". На Западе раскрыли, что США уготовили Зеленскому - РИА Новости, 19.07.2025
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09:02 19.07.2025 (обновлено: 16:44 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/zelenskiy-2030108331.html
"Уже решили". На Западе раскрыли, что США уготовили Зеленскому
"Уже решили". На Западе раскрыли, что США уготовили Зеленскому - РИА Новости, 19.07.2025
"Уже решили". На Западе раскрыли, что США уготовили Зеленскому
США уже приняли решение заменить Владимира Зеленского, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T09:02:00+03:00
2025-07-19T16:44:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
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гленн дизен
владимир зеленский
сеймур херш
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. США уже приняли решение заменить Владимира Зеленского, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Похоже, что Вашингтон уже решил, что для завершения конфликта нужно избавиться от Зеленского", — указал он.Накануне американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, заявил, что бывший главком ВСУ и украинский посол в Лондоне Валерий Залужный может стать президентом через несколько месяцев.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Президент США Дональд Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
https://ria.ru/20250718/tramp-2029955157.html
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сша
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в мире, сша, вашингтон (штат), лондон, гленн дизен, владимир зеленский, сеймур херш, вооруженные силы украины
В мире, США, Вашингтон (штат), Лондон, Гленн Дизен, Владимир Зеленский, Сеймур Херш, Вооруженные силы Украины
"Уже решили". На Западе раскрыли, что США уготовили Зеленскому

Дизен: Вашингтон уже решил избавиться от Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. США уже приняли решение заменить Владимира Зеленского, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
«
"Похоже, что Вашингтон уже решил, что для завершения конфликта нужно избавиться от Зеленского", — указал он.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
СМИ рассказали о зловещей просьбе Трампа к Зеленскому
18 июля, 14:28
Накануне американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, заявил, что бывший главком ВСУ и украинский посол в Лондоне Валерий Залужный может стать президентом через несколько месяцев.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Президент США Дональд Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
NYP указала на неожиданное сходство Зеленского и Трампа
18 июля, 11:13
 
В миреСШАВашингтон (штат)ЛондонГленн ДизенВладимир ЗеленскийСеймур ХершВооруженные силы Украины
 
 
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