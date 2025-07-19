https://ria.ru/20250719/zelenskiy-2030100261.html
Депутат Рады ответил на сообщения о планах свержения Зеленского
Депутат Рады ответил на сообщения о планах свержения Зеленского - РИА Новости, 19.07.2025
Депутат Рады ответил на сообщения о планах свержения Зеленского
Замена Владимира Зеленского на Валерия Залужного на посту главы киевского режима не будет столь простой, как считает американский журналист-расследователь,... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T06:29:00+03:00
2025-07-19T06:29:00+03:00
2025-07-19T13:27:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Замена Владимира Зеленского на Валерия Залужного на посту главы киевского режима не будет столь простой, как считает американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, заявил в своем Telegram-канале выехавший из страны депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук."Так или иначе, просто так "сменить" Зеленского Залужным не получится. Юридическая и легитимная схема требует либо выборов, либо переходного периода с временным правительством", — написал он.По словам депутата, журналист забывает, что президент России Владимир Путин, скорее всего, будет встречаться только с легитимным украинским лидером на финальной стадии заключения мирных соглашений. Залужный и тем более Зеленский такими лидерами не являются, отметил он."За пределами Украины реальное понимание внутренней ситуации остается крайне поверхностным", — сыронизировал Дмитрук.Вчера Сеймур Херш заявил, ссылаясь на источники, что бывший главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный может заменить Владимира Зеленского через несколько месяцев.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.Президент США Дональд Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
https://ria.ru/20250718/zelenskiy-2030074873.html
https://ria.ru/20250719/zelenskiy-2030095994.html
https://ria.ru/20250718/tramp-2029955157.html
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в мире, украина, россия, лондон, владимир зеленский, валерий залужный, сеймур херш, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Лондон, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Сеймур Херш, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Депутат Рады ответил на сообщения о планах свержения Зеленского
Дмитрук: Зеленского будет сложно сменить на Залужного