https://ria.ru/20250719/zaporozhskaya-2030135285.html
В Запорожской области нарушено электроснабжение
В Запорожской области нарушено электроснабжение - РИА Новости, 19.07.2025
В Запорожской области нарушено электроснабжение
Отключение электроснабжения зафиксировано по всей территории Запорожской области, идут работы по восстановлению, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T12:35:00+03:00
2025-07-19T12:35:00+03:00
2025-07-19T12:37:00+03:00
происшествия
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Отключение электроснабжения зафиксировано по всей территории Запорожской области, идут работы по восстановлению, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Зафиксировано отключение электроснабжения по всей территории Запорожской области. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются", - написал Балицкий.При этом губернатор призвал проявить терпение и доверять только официальным источникам информации.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250717/avariya-2029631864.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область
Происшествия, Запорожская область
В Запорожской области нарушено электроснабжение
На всей территории Запорожской области нарушено электроснабжение