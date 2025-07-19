https://ria.ru/20250719/zaporozhskaya-2030135285.html

В Запорожской области нарушено электроснабжение

В Запорожской области нарушено электроснабжение - РИА Новости, 19.07.2025

В Запорожской области нарушено электроснабжение

Отключение электроснабжения зафиксировано по всей территории Запорожской области, идут работы по восстановлению, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T12:35:00+03:00

2025-07-19T12:35:00+03:00

2025-07-19T12:37:00+03:00

происшествия

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Отключение электроснабжения зафиксировано по всей территории Запорожской области, идут работы по восстановлению, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Зафиксировано отключение электроснабжения по всей территории Запорожской области. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются", - написал Балицкий.При этом губернатор призвал проявить терпение и доверять только официальным источникам информации.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20250717/avariya-2029631864.html

запорожская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, запорожская область