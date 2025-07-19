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В Запорожской области нарушено электроснабжение - РИА Новости, 19.07.2025
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12:35 19.07.2025 (обновлено: 12:37 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/zaporozhskaya-2030135285.html
В Запорожской области нарушено электроснабжение
В Запорожской области нарушено электроснабжение - РИА Новости, 19.07.2025
В Запорожской области нарушено электроснабжение
Отключение электроснабжения зафиксировано по всей территории Запорожской области, идут работы по восстановлению, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T12:35:00+03:00
2025-07-19T12:37:00+03:00
происшествия
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Отключение электроснабжения зафиксировано по всей территории Запорожской области, идут работы по восстановлению, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Зафиксировано отключение электроснабжения по всей территории Запорожской области. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются", - написал Балицкий.При этом губернатор призвал проявить терпение и доверять только официальным источникам информации.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250717/avariya-2029631864.html
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происшествия, запорожская область
Происшествия, Запорожская область
В Запорожской области нарушено электроснабжение

На всей территории Запорожской области нарушено электроснабжение

© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Отключение электроснабжения зафиксировано по всей территории Запорожской области, идут работы по восстановлению, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«
"Зафиксировано отключение электроснабжения по всей территории Запорожской области. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются", - написал Балицкий.
При этом губернатор призвал проявить терпение и доверять только официальным источникам информации.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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