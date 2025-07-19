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Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 19.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:01 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/zaporozhe-2030209295.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 19.07.2025
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
Взрыв раздался в субботу вечером в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T23:01:00+03:00
2025-07-19T23:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
запорожье
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Взрыв раздался в субботу вечером в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на момент публикации сообщения в подконтрольных Киеву частях Запорожской области звучит воздушная тревога. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, запорожская область, россия, запорожье, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Запорожье, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел взрыв

© AP Photo / Leo CorreaНочное Запорожье
Ночное Запорожье - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Leo Correa
Ночное Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Взрыв раздался в субботу вечером в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрыве в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на момент публикации сообщения в подконтрольных Киеву частях Запорожской области звучит воздушная тревога.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияЗапорожьеДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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