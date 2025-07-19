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Запад не сможет обеспечить безопасность Армении, заявил Абрамян - РИА Новости, 19.07.2025
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11:03 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/zapad-2030124053.html
Запад не сможет обеспечить безопасность Армении, заявил Абрамян
Запад не сможет обеспечить безопасность Армении, заявил Абрамян - РИА Новости, 19.07.2025
Запад не сможет обеспечить безопасность Армении, заявил Абрамян
Запад не сможет обеспечить безопасность Армении и дать ей какие-либо гарантии, заявил РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T11:03:00+03:00
2025-07-19T11:03:00+03:00
в мире
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россия
сша
ара абрамян
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сергей лавров
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Запад не сможет обеспечить безопасность Армении и дать ей какие-либо гарантии, заявил РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян. "Я не думаю, что американцы или европейцы могут Армении обеспечить безопасность.... Если такое есть, пусть скажут. Пусть подписывают документ. Не скажут "сдать Армению", а подписывают, что весь Евросоюз даёт гарантии, вот график поставки товаров, (военные) базы и так далее. Пусть скажут. А не "бла-бла", - заявил РИА Новости Абрамян. Пока что Запад, по его словам, ограничивается только призывами к Еревану закрыть российскую военную базу. "Гарантии бывают, если четко подписывать, чётко сказать и чётко написать дорожную карту. А так, на словах, конечно… Ну что, отправили там несколько десятков человек (наблюдательной миссии ЕС). И что? База российская – три тысячи (человек). Они говорят: "сначала базу убирайте, а потом подумаем, какую гарантию дать". Что, Запад вы не знаете, что ли?" - считает он. По словам Абрамяна, на самом же деле западные элиты интересует только антироссийская политика и заявления лидеров различных стран, однако Запад ничего не может дать взамен. Абрамян напомнил, что ни Украину, ни Молдавию, ни Грузию не берут в Евросоюз несмотря на то, что их лидеры в разное время проводили антироссийскую политику. Не берут туда и Турцию, несмотря на многолетнее ожидание, добавил он. "Вы думаете, почему там (на Западе) его (премьер-министра Армении Никола Пашиняна) принимают, за что? Что-то из себя представляет, что ли? Ему лишь бы что-то делать против России. Любого примут, в том числе меня, но скажут: "давайте, выступайте (против России)". Я надеюсь, это поменяется, но сегодня для Евросоюза это святой вопрос – чтобы кто-то выступал против России", - считает Абрамян. В мае 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Царьград" заявил, что у Москвы есть информация, что США "советуют" Армении отказаться от размещения российской базы и пограничников, обещая взамен "обеспечивать безопасность". Сам Пашинян в том же году в интервью The Wall Street Journal заявил о ненужности российской базы. Аналитик влиятельного американского аналитического центра Stratfor Мэтью Орр в интервью армянским СМИ заявлял, что США не смогут предоставлять Армении такие же условия по торговле и визовому режиму, если на ее территории будет российская база. Ранее Армения заморозила свое участие в ОДКБ. В ходе своей пресс-конференции 16 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает более вероятным выход страны из ОДКБ, чем разморозку участия в организации. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.
https://ria.ru/20250719/tovary-2030114819.html
https://ria.ru/20250716/rossija-2029563866.html
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в мире, армения, россия, сша, ара абрамян, никол пашинян, сергей лавров, одкб, евросоюз, stratfor
В мире, Армения, Россия, США, Ара Абрамян, Никол Пашинян, Сергей Лавров, ОДКБ, Евросоюз, Stratfor
Запад не сможет обеспечить безопасность Армении, заявил Абрамян

Абрамян: Запад не сможет обеспечить безопасность Армении и дать ей гарантии

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкАра Абрамян
Ара Абрамян - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Ара Абрамян. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Запад не сможет обеспечить безопасность Армении и дать ей какие-либо гарантии, заявил РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян.
"Я не думаю, что американцы или европейцы могут Армении обеспечить безопасность.... Если такое есть, пусть скажут. Пусть подписывают документ. Не скажут "сдать Армению", а подписывают, что весь Евросоюз даёт гарантии, вот график поставки товаров, (военные) базы и так далее. Пусть скажут. А не "бла-бла", - заявил РИА Новости Абрамян.
Абрикосы - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Запад не будет покупать товары из Армении вместо России, заявил Абрамян
Вчера, 09:52
Пока что Запад, по его словам, ограничивается только призывами к Еревану закрыть российскую военную базу.
"Гарантии бывают, если четко подписывать, чётко сказать и чётко написать дорожную карту. А так, на словах, конечно… Ну что, отправили там несколько десятков человек (наблюдательной миссии ЕС). И что? База российская – три тысячи (человек). Они говорят: "сначала базу убирайте, а потом подумаем, какую гарантию дать". Что, Запад вы не знаете, что ли?" - считает он.
По словам Абрамяна, на самом же деле западные элиты интересует только антироссийская политика и заявления лидеров различных стран, однако Запад ничего не может дать взамен. Абрамян напомнил, что ни Украину, ни Молдавию, ни Грузию не берут в Евросоюз несмотря на то, что их лидеры в разное время проводили антироссийскую политику. Не берут туда и Турцию, несмотря на многолетнее ожидание, добавил он.
"Вы думаете, почему там (на Западе) его (премьер-министра Армении Никола Пашиняна) принимают, за что? Что-то из себя представляет, что ли? Ему лишь бы что-то делать против России. Любого примут, в том числе меня, но скажут: "давайте, выступайте (против России)". Я надеюсь, это поменяется, но сегодня для Евросоюза это святой вопрос – чтобы кто-то выступал против России", - считает Абрамян.
В мае 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Царьград" заявил, что у Москвы есть информация, что США "советуют" Армении отказаться от размещения российской базы и пограничников, обещая взамен "обеспечивать безопасность". Сам Пашинян в том же году в интервью The Wall Street Journal заявил о ненужности российской базы. Аналитик влиятельного американского аналитического центра Stratfor Мэтью Орр в интервью армянским СМИ заявлял, что США не смогут предоставлять Армении такие же условия по торговле и визовому режиму, если на ее территории будет российская база.
Ранее Армения заморозила свое участие в ОДКБ. В ходе своей пресс-конференции 16 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает более вероятным выход страны из ОДКБ, чем разморозку участия в организации.
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Россия заинтересована во взаимодействии с Арменией, заявил Песков
16 июля, 20:28
 
В миреАрменияРоссияСШААра АбрамянНикол ПашинянСергей ЛавровОДКБЕвросоюзStratfor
 
 
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