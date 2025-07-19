https://ria.ru/20250719/yaponiya-2030102946.html

Грунт с "Фукусимы-1" завезли на территорию канцелярии премьера Японии

Грунт с "Фукусимы-1" завезли на территорию канцелярии премьера Японии - РИА Новости, 19.07.2025

Грунт с "Фукусимы-1" завезли на территорию канцелярии премьера Японии

Почву, снятую во время устранения радиоактивного загрязнения после аварии на АЭС "Фукусима-1", доставили на территорию канцелярии премьер-министра Японии, где... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T07:26:00+03:00

2025-07-19T07:26:00+03:00

2025-07-19T07:31:00+03:00

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ТОКИО, 19 июл – РИА Новости. Почву, снятую во время устранения радиоактивного загрязнения после аварии на АЭС "Фукусима-1", доставили на территорию канцелярии премьер-министра Японии, где она будет повторно использована на цветочных клумбах, передает телеканал NHK. Предполагается, что будет использовано два кубометра грунта с концентрацией радиоактивных элементов в 6400 беккерелей на килограмм. Грунт будет размещён во дворе официальной резиденции на глубину 60 сантиметров, а затем покрыт слоем обычного грунта толщиной более 20 сантиметров.Это станет первым случаем, когда грунт будет повторно использован за пределами префектуры Фукусима. "Предполагается, что работы продлятся два дня, начиная с 19 июля", - уточняет телеканал.Прошлые попытки реализации проектов повторного использования грунта из Фукусимы в Токио и других регионах провалились в связи с резкой негативной реакцией местного общества. В настоящее время во временном хранилище недалеко от АЭС хранится около 14 миллионов кубометров грунта, снятого при дезактивации префектуры. Предполагается, что она будет утилизирована вне префектуры Фукусима к марту 2045 года.

https://ria.ru/20250113/yaponiya-1993488663.html

https://ria.ru/20250719/yaponiya-2030099279.html

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в мире, фукусима (префектура), япония, токио, фукусима-1