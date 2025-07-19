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Грунт с "Фукусимы-1" завезли на территорию канцелярии премьера Японии - РИА Новости, 19.07.2025
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07:26 19.07.2025 (обновлено: 07:31 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/yaponiya-2030102946.html
Грунт с "Фукусимы-1" завезли на территорию канцелярии премьера Японии
Грунт с "Фукусимы-1" завезли на территорию канцелярии премьера Японии - РИА Новости, 19.07.2025
Грунт с "Фукусимы-1" завезли на территорию канцелярии премьера Японии
Почву, снятую во время устранения радиоактивного загрязнения после аварии на АЭС "Фукусима-1", доставили на территорию канцелярии премьер-министра Японии, где... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T07:26:00+03:00
2025-07-19T07:31:00+03:00
в мире
фукусима (префектура)
япония
токио
фукусима-1
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ТОКИО, 19 июл – РИА Новости. Почву, снятую во время устранения радиоактивного загрязнения после аварии на АЭС "Фукусима-1", доставили на территорию канцелярии премьер-министра Японии, где она будет повторно использована на цветочных клумбах, передает телеканал NHK. Предполагается, что будет использовано два кубометра грунта с концентрацией радиоактивных элементов в 6400 беккерелей на килограмм. Грунт будет размещён во дворе официальной резиденции на глубину 60 сантиметров, а затем покрыт слоем обычного грунта толщиной более 20 сантиметров.Это станет первым случаем, когда грунт будет повторно использован за пределами префектуры Фукусима. "Предполагается, что работы продлятся два дня, начиная с 19 июля", - уточняет телеканал.Прошлые попытки реализации проектов повторного использования грунта из Фукусимы в Токио и других регионах провалились в связи с резкой негативной реакцией местного общества. В настоящее время во временном хранилище недалеко от АЭС хранится около 14 миллионов кубометров грунта, снятого при дезактивации префектуры. Предполагается, что она будет утилизирована вне префектуры Фукусима к марту 2045 года.
https://ria.ru/20250113/yaponiya-1993488663.html
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фукусима (префектура)
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в мире, фукусима (префектура), япония, токио, фукусима-1
В мире, Фукусима (префектура), Япония, Токио, Фукусима-1

Грунт с "Фукусимы-1" завезли на территорию канцелярии премьера Японии

© AP Photo / Hiro KomaeАЭС "Фукусима-1"
АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Hiro Komae
АЭС "Фукусима-1". Архивное фото
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ТОКИО, 19 июл – РИА Новости. Почву, снятую во время устранения радиоактивного загрязнения после аварии на АЭС "Фукусима-1", доставили на территорию канцелярии премьер-министра Японии, где она будет повторно использована на цветочных клумбах, передает телеканал NHK.
Предполагается, что будет использовано два кубометра грунта с концентрацией радиоактивных элементов в 6400 беккерелей на килограмм. Грунт будет размещён во дворе официальной резиденции на глубину 60 сантиметров, а затем покрыт слоем обычного грунта толщиной более 20 сантиметров.
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Это станет первым случаем, когда грунт будет повторно использован за пределами префектуры Фукусима.
"Предполагается, что работы продлятся два дня, начиная с 19 июля", - уточняет телеканал.
Прошлые попытки реализации проектов повторного использования грунта из Фукусимы в Токио и других регионах провалились в связи с резкой негативной реакцией местного общества.
В настоящее время во временном хранилище недалеко от АЭС хранится около 14 миллионов кубометров грунта, снятого при дезактивации префектуры. Предполагается, что она будет утилизирована вне префектуры Фукусима к марту 2045 года.
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В миреФукусима (префектура)ЯпонияТокиоФукусима-1
 
 
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