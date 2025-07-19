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В Японии изучают возможность постройки первой после аварии 2011 года АЭС - РИА Новости, 19.07.2025
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06:01 19.07.2025 (обновлено: 06:36 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/yaponiya-2030099279.html
В Японии изучают возможность постройки первой после аварии 2011 года АЭС
В Японии изучают возможность постройки первой после аварии 2011 года АЭС - РИА Новости, 19.07.2025
В Японии изучают возможность постройки первой после аварии 2011 года АЭС
Японская энергетическая компания Kansai Electric Power Company (KEPCO) рассматривает возможность возобновления геологической разведки на месте расположения АЭС... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T06:01:00+03:00
2025-07-19T06:36:00+03:00
в мире
япония
фукуи (префектура)
чернобыль
фукусима-1
терсо
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ТОКИО, 19 июл - РИА Новости. Японская энергетическая компания Kansai Electric Power Company (KEPCO) рассматривает возможность возобновления геологической разведки на месте расположения АЭС "Михама" в префектуре Фукуи в рамках подготовки к восстановлению первого энергоблока, что может стать первым случаем строительства атомной станции в Японии после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. Как сообщает телеканал NHK, KEPCO проводила геологические исследования для восстановления первого энергоблока на месте расположения АЭС "Михама" в городе Михама префектуры Фукуи с 2010 по 2011 год, но приостановила их после аварии на АЭС "Фукусима-1". По данным источников телеканала, в настоящее время компания рассматривает возможность возобновления исследований и намерена официально объявить об этом в середине августа. Если строительство энергоблока будет реализовано, это будет первым случаем после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. В настоящее время оба энергоблока АЭС "Михама" выведены из эксплуатации. Правительство Японии в феврале этого года пересмотрело политику отказа от строительства новых АЭС в стране и заявило о намерении продолжить строительство ядерных реакторов следующего поколения на площадках выведенных из эксплуатации атомных электростанций под управлением тех же энергетических компаний. В марте 2011 года после крупнейшего землетрясения магнитудой 9,0 на северо-восток Японии обрушилась гигантская волна цунами, высота которой доходила до 15 метров и выше. Вода затопила систему энергоснабжения АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов. Во время аварии на первом, третьем и четвертом реакторах произошли взрывы водорода. На первом энергоблоке в результате взрыва была разрушена крыша. На первом, втором и третьем реакторах расплавившееся ядерное топливо скопилось на дне защитных оболочек, смешавшись с элементами конструкций. Общий вес его оценивается в 880 тонн. Для недопущения выброса радионуклидов в атмосферу осенью того же года над энергоблоком был возведен защитный купол. Авария на станции была признана крупнейшей после аварии в Чернобыле. Неподготовленность к ситуации привела к тому, что были допущены серьезные ошибки как на самой станции, так и в организации эвакуации населения. Благодаря проведенной в последующие годы дезактивации в части из них режим эвакуации снят и жителям разрешено вернуться домой. Однако часть районов до сих пор остается непригодной для жизни. По оценкам оператора АЭС "Фукусима-1" - компании ТЕРСО, - на окончательную ликвидацию последствий аварии на станции и демонтаж реакторов уйдет 40 лет.
https://ria.ru/20250423/fukusima-2012873719.html
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в мире, япония, фукуи (префектура), чернобыль, фукусима-1, терсо
В мире, Япония, Фукуи (префектура), Чернобыль, Фукусима-1, ТЕРСО
В Японии изучают возможность постройки первой после аварии 2011 года АЭС

NHK: в Японии изучают возможность постройки первой после аварии 2011 года АЭС

CC BY-SA 4.0 / Alpsdake / АЭС "Михама"
АЭС Михама - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
CC BY-SA 4.0 / Alpsdake /
АЭС "Михама". Архивное фото
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ТОКИО, 19 июл - РИА Новости. Японская энергетическая компания Kansai Electric Power Company (KEPCO) рассматривает возможность возобновления геологической разведки на месте расположения АЭС "Михама" в префектуре Фукуи в рамках подготовки к восстановлению первого энергоблока, что может стать первым случаем строительства атомной станции в Японии после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.
Как сообщает телеканал NHK, KEPCO проводила геологические исследования для восстановления первого энергоблока на месте расположения АЭС "Михама" в городе Михама префектуры Фукуи с 2010 по 2011 год, но приостановила их после аварии на АЭС "Фукусима-1".
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По данным источников телеканала, в настоящее время компания рассматривает возможность возобновления исследований и намерена официально объявить об этом в середине августа.
Если строительство энергоблока будет реализовано, это будет первым случаем после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.
В настоящее время оба энергоблока АЭС "Михама" выведены из эксплуатации.
Правительство Японии в феврале этого года пересмотрело политику отказа от строительства новых АЭС в стране и заявило о намерении продолжить строительство ядерных реакторов следующего поколения на площадках выведенных из эксплуатации атомных электростанций под управлением тех же энергетических компаний.
В марте 2011 года после крупнейшего землетрясения магнитудой 9,0 на северо-восток Японии обрушилась гигантская волна цунами, высота которой доходила до 15 метров и выше. Вода затопила систему энергоснабжения АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов. Во время аварии на первом, третьем и четвертом реакторах произошли взрывы водорода. На первом энергоблоке в результате взрыва была разрушена крыша. На первом, втором и третьем реакторах расплавившееся ядерное топливо скопилось на дне защитных оболочек, смешавшись с элементами конструкций. Общий вес его оценивается в 880 тонн. Для недопущения выброса радионуклидов в атмосферу осенью того же года над энергоблоком был возведен защитный купол. Авария на станции была признана крупнейшей после аварии в Чернобыле. Неподготовленность к ситуации привела к тому, что были допущены серьезные ошибки как на самой станции, так и в организации эвакуации населения. Благодаря проведенной в последующие годы дезактивации в части из них режим эвакуации снят и жителям разрешено вернуться домой. Однако часть районов до сих пор остается непригодной для жизни. По оценкам оператора АЭС "Фукусима-1" - компании ТЕРСО, - на окончательную ликвидацию последствий аварии на станции и демонтаж реакторов уйдет 40 лет.
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