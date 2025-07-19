В Японии изучают возможность постройки первой после аварии 2011 года АЭС
NHK: в Японии изучают возможность постройки первой после аварии 2011 года АЭС
CC BY-SA 4.0 / Alpsdake /
АЭС "Михама". Архивное фото
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ТОКИО, 19 июл - РИА Новости. Японская энергетическая компания Kansai Electric Power Company (KEPCO) рассматривает возможность возобновления геологической разведки на месте расположения АЭС "Михама" в префектуре Фукуи в рамках подготовки к восстановлению первого энергоблока, что может стать первым случаем строительства атомной станции в Японии после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.
Как сообщает телеканал NHK, KEPCO проводила геологические исследования для восстановления первого энергоблока на месте расположения АЭС "Михама" в городе Михама префектуры Фукуи с 2010 по 2011 год, но приостановила их после аварии на АЭС "Фукусима-1".
По данным источников телеканала, в настоящее время компания рассматривает возможность возобновления исследований и намерена официально объявить об этом в середине августа.
Если строительство энергоблока будет реализовано, это будет первым случаем после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.
В настоящее время оба энергоблока АЭС "Михама" выведены из эксплуатации.
Правительство Японии в феврале этого года пересмотрело политику отказа от строительства новых АЭС в стране и заявило о намерении продолжить строительство ядерных реакторов следующего поколения на площадках выведенных из эксплуатации атомных электростанций под управлением тех же энергетических компаний.
В марте 2011 года после крупнейшего землетрясения магнитудой 9,0 на северо-восток Японии обрушилась гигантская волна цунами, высота которой доходила до 15 метров и выше. Вода затопила систему энергоснабжения АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов. Во время аварии на первом, третьем и четвертом реакторах произошли взрывы водорода. На первом энергоблоке в результате взрыва была разрушена крыша. На первом, втором и третьем реакторах расплавившееся ядерное топливо скопилось на дне защитных оболочек, смешавшись с элементами конструкций. Общий вес его оценивается в 880 тонн. Для недопущения выброса радионуклидов в атмосферу осенью того же года над энергоблоком был возведен защитный купол. Авария на станции была признана крупнейшей после аварии в Чернобыле. Неподготовленность к ситуации привела к тому, что были допущены серьезные ошибки как на самой станции, так и в организации эвакуации населения. Благодаря проведенной в последующие годы дезактивации в части из них режим эвакуации снят и жителям разрешено вернуться домой. Однако часть районов до сих пор остается непригодной для жизни. По оценкам оператора АЭС "Фукусима-1" - компании ТЕРСО, - на окончательную ликвидацию последствий аварии на станции и демонтаж реакторов уйдет 40 лет.
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