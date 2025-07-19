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В Сумской области прогремели взрывы
В Сумской области прогремели взрывы - РИА Новости, 19.07.2025
В Сумской области прогремели взрывы
Несколько взрывов прогремели в субботу в городе Шостка Сумской области на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинское издание... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T11:05:00+03:00
2025-07-19T11:05:00+03:00
2025-07-19T11:05:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в субботу в городе Шостка Сумской области на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное. Новости. "В Шостке прогремела серия взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, сумская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Сумская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумской области прогремели взрывы
В Шостке в Сумской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги