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В Павлограде прогремели новые взрывы
В Павлограде прогремели новые взрывы - РИА Новости, 19.07.2025
В Павлограде прогремели новые взрывы
Новая серия взрывов прозвучала в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН на фоне воздушной тревоги, объявленной... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T04:24:00+03:00
2025-07-19T04:24:00+03:00
2025-07-19T05:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Новая серия взрывов прозвучала в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН на фоне воздушной тревоги, объявленной практически на всей территории страны. "Павлоград - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. С начала суток украинские СМИ минимум дважды сообщали о взрывах в Павлограде. Приблизительно через полтора часа ТСН сообщил об очередных взрывах.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит сейчас во всех областях Украины, кроме Одесской. Сирены также звучат в Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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павлоград, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Павлоград, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Павлограде прогремели новые взрывы
В Павлограде на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы