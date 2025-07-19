https://ria.ru/20250719/vzryvy-2030094584.html

В Павлограде прогремели новые взрывы

В Павлограде прогремели новые взрывы - РИА Новости, 19.07.2025

В Павлограде прогремели новые взрывы

Новая серия взрывов прозвучала в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН на фоне воздушной тревоги, объявленной... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T04:24:00+03:00

2025-07-19T04:24:00+03:00

2025-07-19T05:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

павлоград

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россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Новая серия взрывов прозвучала в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН на фоне воздушной тревоги, объявленной практически на всей территории страны. "Павлоград - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. С начала суток украинские СМИ минимум дважды сообщали о взрывах в Павлограде. Приблизительно через полтора часа ТСН сообщил об очередных взрывах.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит сейчас во всех областях Украины, кроме Одесской. Сирены также звучат в Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250719/vzryvy-2030089145.html

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павлоград, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины