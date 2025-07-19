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В Павлограде прогремели взрывы - РИА Новости, 19.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:09 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/vzryvy-2030090790.html
В Павлограде прогремели взрывы
В Павлограде прогремели взрывы - РИА Новости, 19.07.2025
В Павлограде прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, сообщает украинский 24-й телеканал на фоне воздушной тревоги. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T02:09:00+03:00
2025-07-19T02:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
павлоград
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, сообщает украинский 24-й телеканал на фоне воздушной тревоги. "Взрывы в Павлограде в Днепропетровской области", - говорится в публикации в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в 11 областях Украины, в том числе и в Днепропетровской. Около полуночи СМИ уже сообщали о взрывах в городе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250719/vzryvy-2030089145.html
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павлоград
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павлоград, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Павлоград, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Павлограде прогремели взрывы

В Павлограде на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные в Днепропетровской области
Украинские пожарные в Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные в Днепропетровской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, сообщает украинский 24-й телеканал на фоне воздушной тревоги.
"Взрывы в Павлограде в Днепропетровской области", - говорится в публикации в Telegram-канале СМИ.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
В Житомирской области прогремели взрывы
Вчера, 01:30
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в 11 областях Украины, в том числе и в Днепропетровской.
Около полуночи СМИ уже сообщали о взрывах в городе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные на месте пожара в Одессе - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
В Одессе прогремели взрывы
Вчера, 00:27
 
Специальная военная операция на УкраинеПавлоградУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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