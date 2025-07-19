https://ria.ru/20250719/vzryvy-2030090790.html

В Павлограде прогремели взрывы

В Павлограде прогремели взрывы - РИА Новости, 19.07.2025

В Павлограде прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, сообщает украинский 24-й телеканал на фоне воздушной тревоги. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T02:09:00+03:00

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2025-07-19T02:09:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, сообщает украинский 24-й телеканал на фоне воздушной тревоги. "Взрывы в Павлограде в Днепропетровской области", - говорится в публикации в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в 11 областях Украины, в том числе и в Днепропетровской. Около полуночи СМИ уже сообщали о взрывах в городе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250719/vzryvy-2030089145.html

https://ria.ru/20250719/vzryvy-2030085453.html

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павлоград, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины