https://ria.ru/20250719/vzryvy-2030089145.html

В Житомирской области прогремели взрывы

В Житомирской области прогремели взрывы - РИА Новости, 19.07.2025

В Житомирской области прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Житомирской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T01:30:00+03:00

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2025-07-19T01:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

житомирская область

россия

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Житомирской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. "Житомирская область - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит сейчас в 13 областях страны, в том числе и в Житомирской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250719/vzryvy-2030085453.html

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житомирская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины