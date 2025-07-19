https://ria.ru/20250719/vzryv-2030139404.html
В Иркутске женщина и подросток пострадали при взрыве нагревательного котла
В Иркутске женщина и подросток пострадали при взрыве нагревательного котла - РИА Новости, 19.07.2025
В Иркутске женщина и подросток пострадали при взрыве нагревательного котла
Женщина и подросток госпитализированы в Иркутске после разгерметизации электронагревательного котла в квартире, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T13:22:00+03:00
2025-07-19T13:22:00+03:00
2025-07-19T13:25:00+03:00
происшествия
иркутская область
иркутск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030139730_32:0:1244:682_1920x0_80_0_0_ca64e29127d7a545fc165bac0d6e403a.jpg
ИРКУТСК, 19 июл - РИА Новости. Женщина и подросток госпитализированы в Иркутске после разгерметизации электронагревательного котла в квартире, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. В Иркутске на улице Севастопольской утром в субботу произошла разгерметизация электронагревательного котла в квартире на первом этаже двухэтажного 16-квартирного дома. "Пострадали 45-летняя женщина и 14-летний подросток. Их госпитализировали. Самостоятельно эвакуировались 19 жильцов. Повреждения наблюдаются в трёх квартирах: выбиты окна и 2 входных двери, разрушены перегородки и перекрытие между квартирами первого и второго этажа", - говорится в сообщении. По данным администрации Иркутска, у ребенка перелом ноги, у женщины раны на руках и ногах. В настоящее время администрация Ленинского округа совместно с управляющей компанией определяют размер ущерба. Все жители дома проинформированы о возможности временного проживания в помещениях маневренного фонда. В настоящее время таких заявок от них не поступало. В администрации добавили журналистам, что данный дом не является аварийным и был включен в план по проведению капремонта многоквартирных домов на 2025 год. В ближайшее время специалисты Фонда вместе с экспертами оценят объем восстановительных работ и наметят их план. Администрация также сообщила, что "взрыв бойлера в многоквартирном доме произошел из-за неправильной установки оборудования".
https://ria.ru/20250716/gaz-2029488154.html
иркутская область
иркутск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030139730_183:0:1092:682_1920x0_80_0_0_b9c144ad75093687083e252bbb5ffa41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, иркутск, россия
Происшествия, Иркутская область, Иркутск, Россия
В Иркутске женщина и подросток пострадали при взрыве нагревательного котла
В Иркутске женщина и подросток пострадали при разгерметизации котла в квартире
ИРКУТСК, 19 июл - РИА Новости. Женщина и подросток госпитализированы в Иркутске после разгерметизации электронагревательного котла в квартире, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
В Иркутске
на улице Севастопольской утром в субботу произошла разгерметизация электронагревательного котла в квартире на первом этаже двухэтажного 16-квартирного дома.
"Пострадали 45-летняя женщина и 14-летний подросток. Их госпитализировали. Самостоятельно эвакуировались 19 жильцов. Повреждения наблюдаются в трёх квартирах: выбиты окна и 2 входных двери, разрушены перегородки и перекрытие между квартирами первого и второго этажа", - говорится в сообщении.
По данным администрации Иркутска, у ребенка перелом ноги, у женщины раны на руках и ногах. В настоящее время администрация Ленинского округа совместно с управляющей компанией определяют размер ущерба. Все жители дома проинформированы о возможности временного проживания в помещениях маневренного фонда. В настоящее время таких заявок от них не поступало.
В администрации добавили журналистам, что данный дом не является аварийным и был включен в план по проведению капремонта многоквартирных домов на 2025 год. В ближайшее время специалисты Фонда вместе с экспертами оценят объем восстановительных работ и наметят их план.
Администрация также сообщила, что "взрыв бойлера в многоквартирном доме произошел из-за неправильной установки оборудования".