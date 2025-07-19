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В Иркутске женщина и подросток пострадали при взрыве нагревательного котла - РИА Новости, 19.07.2025
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13:22 19.07.2025 (обновлено: 13:25 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/vzryv-2030139404.html
В Иркутске женщина и подросток пострадали при взрыве нагревательного котла
В Иркутске женщина и подросток пострадали при взрыве нагревательного котла - РИА Новости, 19.07.2025
В Иркутске женщина и подросток пострадали при взрыве нагревательного котла
Женщина и подросток госпитализированы в Иркутске после разгерметизации электронагревательного котла в квартире, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T13:22:00+03:00
2025-07-19T13:25:00+03:00
происшествия
иркутская область
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россия
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ИРКУТСК, 19 июл - РИА Новости. Женщина и подросток госпитализированы в Иркутске после разгерметизации электронагревательного котла в квартире, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. В Иркутске на улице Севастопольской утром в субботу произошла разгерметизация электронагревательного котла в квартире на первом этаже двухэтажного 16-квартирного дома. "Пострадали 45-летняя женщина и 14-летний подросток. Их госпитализировали. Самостоятельно эвакуировались 19 жильцов. Повреждения наблюдаются в трёх квартирах: выбиты окна и 2 входных двери, разрушены перегородки и перекрытие между квартирами первого и второго этажа", - говорится в сообщении. По данным администрации Иркутска, у ребенка перелом ноги, у женщины раны на руках и ногах. В настоящее время администрация Ленинского округа совместно с управляющей компанией определяют размер ущерба. Все жители дома проинформированы о возможности временного проживания в помещениях маневренного фонда. В настоящее время таких заявок от них не поступало. В администрации добавили журналистам, что данный дом не является аварийным и был включен в план по проведению капремонта многоквартирных домов на 2025 год. В ближайшее время специалисты Фонда вместе с экспертами оценят объем восстановительных работ и наметят их план. Администрация также сообщила, что "взрыв бойлера в многоквартирном доме произошел из-за неправильной установки оборудования".
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происшествия, иркутская область, иркутск, россия
Происшествия, Иркутская область, Иркутск, Россия
В Иркутске женщина и подросток пострадали при взрыве нагревательного котла

В Иркутске женщина и подросток пострадали при разгерметизации котла в квартире

© Фото : МЧС Иркутской области/Telegram Последствия разгерметизации электронагревательного котла в квартире в Иркутске
 Последствия разгерметизации электронагревательного котла в квартире в Иркутске - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Фото : МЧС Иркутской области/Telegram
Последствия разгерметизации электронагревательного котла в квартире в Иркутске
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ИРКУТСК, 19 июл - РИА Новости. Женщина и подросток госпитализированы в Иркутске после разгерметизации электронагревательного котла в квартире, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
В Иркутске на улице Севастопольской утром в субботу произошла разгерметизация электронагревательного котла в квартире на первом этаже двухэтажного 16-квартирного дома.
"Пострадали 45-летняя женщина и 14-летний подросток. Их госпитализировали. Самостоятельно эвакуировались 19 жильцов. Повреждения наблюдаются в трёх квартирах: выбиты окна и 2 входных двери, разрушены перегородки и перекрытие между квартирами первого и второго этажа", - говорится в сообщении.
По данным администрации Иркутска, у ребенка перелом ноги, у женщины раны на руках и ногах. В настоящее время администрация Ленинского округа совместно с управляющей компанией определяют размер ущерба. Все жители дома проинформированы о возможности временного проживания в помещениях маневренного фонда. В настоящее время таких заявок от них не поступало.
В администрации добавили журналистам, что данный дом не является аварийным и был включен в план по проведению капремонта многоквартирных домов на 2025 год. В ближайшее время специалисты Фонда вместе с экспертами оценят объем восстановительных работ и наметят их план.
Администрация также сообщила, что "взрыв бойлера в многоквартирном доме произошел из-за неправильной установки оборудования".
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