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В Иркутске женщина и подросток пострадали при взрыве нагревательного котла

В Иркутске женщина и подросток пострадали при взрыве нагревательного котла - РИА Новости, 19.07.2025

В Иркутске женщина и подросток пострадали при взрыве нагревательного котла

Женщина и подросток госпитализированы в Иркутске после разгерметизации электронагревательного котла в квартире, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T13:22:00+03:00

2025-07-19T13:22:00+03:00

2025-07-19T13:25:00+03:00

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ИРКУТСК, 19 июл - РИА Новости. Женщина и подросток госпитализированы в Иркутске после разгерметизации электронагревательного котла в квартире, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. В Иркутске на улице Севастопольской утром в субботу произошла разгерметизация электронагревательного котла в квартире на первом этаже двухэтажного 16-квартирного дома. "Пострадали 45-летняя женщина и 14-летний подросток. Их госпитализировали. Самостоятельно эвакуировались 19 жильцов. Повреждения наблюдаются в трёх квартирах: выбиты окна и 2 входных двери, разрушены перегородки и перекрытие между квартирами первого и второго этажа", - говорится в сообщении. По данным администрации Иркутска, у ребенка перелом ноги, у женщины раны на руках и ногах. В настоящее время администрация Ленинского округа совместно с управляющей компанией определяют размер ущерба. Все жители дома проинформированы о возможности временного проживания в помещениях маневренного фонда. В настоящее время таких заявок от них не поступало. В администрации добавили журналистам, что данный дом не является аварийным и был включен в план по проведению капремонта многоквартирных домов на 2025 год. В ближайшее время специалисты Фонда вместе с экспертами оценят объем восстановительных работ и наметят их план. Администрация также сообщила, что "взрыв бойлера в многоквартирном доме произошел из-за неправильной установки оборудования".

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происшествия, иркутская область, иркутск, россия