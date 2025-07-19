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При обстреле ВСУ поселка Красный Партизан в ДНР погиб мирный житель

При обстреле ВСУ поселка Красный Партизан в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 19.07.2025

При обстреле ВСУ поселка Красный Партизан в ДНР погиб мирный житель

Один мирный житель погиб, еще двое пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ поселка Красный Партизан Ясиноватского муниципального округа ДНР, сообщил... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T21:35:00+03:00

2025-07-19T21:35:00+03:00

2025-07-19T21:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

угледар

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще двое пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ поселка Красный Партизан Ясиноватского муниципального округа ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. "В поселке Красный Партизан Ясиноватского муниципального округа из-за применения противником реактивной артиллерии погибла женщина 1975 года рождения, крайне тяжелые ранения получил мужчина 1972 года рождения, ранения средней степени тяжести получила женщина 1976 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале. Также Пушилин сообщил, что на автодороге между населенным пунктом Угледар и населенным пунктом Павловка Волновахского муниципального округа в результате детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил мужчина 1994 года рождения. Пушилин также подтвердил, что обстрел Донецка со стороны ВСУ, о котором сообщалось в субботу днем, был проведен с применением системы РСЗО HIMARS. Ранее в субботу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Донецка. Взрыв произошел рядом с оживленной дорогой, по улице Университетской. Значительно поврежден жилой многоквартирный дом и расположенные в нем магазины. Также сообщалось о повреждении Республиканского травматологического центра и подстанции. Представитель Следственного комитета России заявил РИА Новости, что украинские военные, предположительно, применили американскую РСЗО HIMARS.

донецк

донецкая народная республика

угледар

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, угледар, денис пушилин, вооруженные силы украины