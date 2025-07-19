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При обстреле ВСУ поселка Красный Партизан в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 19.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:35 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/vsu-2030202512.html
При обстреле ВСУ поселка Красный Партизан в ДНР погиб мирный житель
При обстреле ВСУ поселка Красный Партизан в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 19.07.2025
При обстреле ВСУ поселка Красный Партизан в ДНР погиб мирный житель
Один мирный житель погиб, еще двое пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ поселка Красный Партизан Ясиноватского муниципального округа ДНР, сообщил... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T21:35:00+03:00
2025-07-19T21:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
угледар
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще двое пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ поселка Красный Партизан Ясиноватского муниципального округа ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. "В поселке Красный Партизан Ясиноватского муниципального округа из-за применения противником реактивной артиллерии погибла женщина 1975 года рождения, крайне тяжелые ранения получил мужчина 1972 года рождения, ранения средней степени тяжести получила женщина 1976 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале. Также Пушилин сообщил, что на автодороге между населенным пунктом Угледар и населенным пунктом Павловка Волновахского муниципального округа в результате детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил мужчина 1994 года рождения. Пушилин также подтвердил, что обстрел Донецка со стороны ВСУ, о котором сообщалось в субботу днем, был проведен с применением системы РСЗО HIMARS. Ранее в субботу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Донецка. Взрыв произошел рядом с оживленной дорогой, по улице Университетской. Значительно поврежден жилой многоквартирный дом и расположенные в нем магазины. Также сообщалось о повреждении Республиканского травматологического центра и подстанции. Представитель Следственного комитета России заявил РИА Новости, что украинские военные, предположительно, применили американскую РСЗО HIMARS.
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, угледар, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Угледар, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ поселка Красный Партизан в ДНР погиб мирный житель

Пушилин: при обстреле ВСУ поселка Красный Партизан в ДНР погиб мирный житель

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще двое пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ поселка Красный Партизан Ясиноватского муниципального округа ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"В поселке Красный Партизан Ясиноватского муниципального округа из-за применения противником реактивной артиллерии погибла женщина 1975 года рождения, крайне тяжелые ранения получил мужчина 1972 года рождения, ранения средней степени тяжести получила женщина 1976 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Также Пушилин сообщил, что на автодороге между населенным пунктом Угледар и населенным пунктом Павловка Волновахского муниципального округа в результате детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил мужчина 1994 года рождения.
Пушилин также подтвердил, что обстрел Донецка со стороны ВСУ, о котором сообщалось в субботу днем, был проведен с применением системы РСЗО HIMARS.
Ранее в субботу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Донецка. Взрыв произошел рядом с оживленной дорогой, по улице Университетской. Значительно поврежден жилой многоквартирный дом и расположенные в нем магазины. Также сообщалось о повреждении Республиканского травматологического центра и подстанции. Представитель Следственного комитета России заявил РИА Новости, что украинские военные, предположительно, применили американскую РСЗО HIMARS.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаУгледарДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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