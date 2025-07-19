https://ria.ru/20250719/vsu-2030186003.html

ВСУ обстреляли семь населенных пунктов в Белгородской области

ВСУ обстреляли семь населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 19.07.2025

ВСУ обстреляли семь населенных пунктов в Белгородской области

Украинские военные обстреляли и атаковали беспилотниками в субботу семь населенных пунктов в двух приграничных районах Белгородской области, предварительно,... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T19:09:00+03:00

2025-07-19T19:09:00+03:00

2025-07-19T19:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

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белгородская область

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архангельское

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли и атаковали беспилотниками в субботу семь населенных пунктов в двух приграничных районах Белгородской области, предварительно, мирные жители не пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ продолжают совершать атаки на наш регион. Предварительно, пострадавших нет. В городе Шебекино вследствие прилёта снаряда в двух частных домах выбиты окна и посечены заборы... Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось обстрелу — повреждены два частных дома и линия электропередачи. Без света частично остаются сёла Новая Таволжанка, Архангельское, Муром и Нехотеевка... В районе села Графовка в результате атаки FPV-дрона загорелась спецтехника", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Бессоновка Белгородского района дрон сдетонировал на стоянке предприятия, еще один беспилотник атаковал грузовой автомобиль. В селе Отрадное FPV-дрон атаковал припаркованную машину. В селе Нечаевка от детонации дрона загорелось нежилое здание. Ещё один БПЛА ударил по автомобилю в посёлке Октябрьский, уточнил губернатор.

https://ria.ru/20250719/vsu-2030179621.html

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происшествия, белгородская область, шебекино, архангельское, вячеслав гладков, вооруженные силы украины