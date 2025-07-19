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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 19.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 19.07.2025 (обновлено: 18:49 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/vsu-2030155394.html
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 19.07.2025
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, сообщило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T15:33:00+03:00
2025-07-19T18:49:00+03:00
донецк
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, сообщило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.50 (совпадает с мск - ред.) - город Донецк (Киевский район): две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин, по предварительным данным, в результате обстрела пострадал многоквартирный жилой дом по улице Университетской в Киевском районе города. В здании повреждено остекление.
https://ria.ru/20250719/vsu-2030146981.html
донецк
украина
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донецк, происшествия, украина, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Донецк, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк двумя ракетами из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия удара со стороны ВСУ по центру Донецка. 19 июля 2025
Последствия удара со стороны ВСУ по центру Донецка. 19 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия удара со стороны ВСУ по центру Донецка. 19 июля 2025
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, сообщило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.50 (совпадает с мск - ред.) - город Донецк (Киевский район): две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин, по предварительным данным, в результате обстрела пострадал многоквартирный жилой дом по улице Университетской в Киевском районе города. В здании повреждено остекление.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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