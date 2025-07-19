https://ria.ru/20250719/vsu-2030155394.html

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 19.07.2025

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, сообщило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T15:33:00+03:00

2025-07-19T15:33:00+03:00

2025-07-19T18:49:00+03:00

донецк

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, сообщило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.50 (совпадает с мск - ред.) - город Донецк (Киевский район): две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин, по предварительным данным, в результате обстрела пострадал многоквартирный жилой дом по улице Университетской в Киевском районе города. В здании повреждено остекление.

https://ria.ru/20250719/vsu-2030146981.html

донецк

украина

донецкая народная республика

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