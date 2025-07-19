https://ria.ru/20250719/vsu-2030146981.html

ВС России сжигали до 30 единиц техники ВСУ в день на трассе в ДНР

ВС России сжигали до 30 единиц техники ВСУ в день на трассе в ДНР - РИА Новости, 19.07.2025

ВС России сжигали до 30 единиц техники ВСУ в день на трассе в ДНР

Командир взвода 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным "Сава" рассказал РИА Новости, что российские бойцы полностью... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T14:36:00+03:00

2025-07-19T14:36:00+03:00

2025-07-19T14:36:00+03:00

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Командир взвода 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным "Сава" рассказал РИА Новости, что российские бойцы полностью обрезали снабжение ВСУ по трассе Константиновка-Новая Полтавка в ДНР, в день поражали до 30 единиц вражеской техники. "На момент, когда заехали на данное (константиновское - ред.) направление, противник завозил боеприпасы, подвозил личный состав. Просто, ну, колоннами. Две недели плотной работы, и противник перестал ездить. Что поспособствовало началу продвижений (ВС России – ред.) на данном участке, это перерезание тыла (ВСУ - ред.). Особенно трасса Константиновка-Новая Полтавка (в ДНР - ред.), такая живая трасса была на тот момент, когда мы начали работать. В день доходило до 30 единиц (уничтоженной - ред.) техники. Мы полностью обрезали подвоз, взяли под контроль эту трассу", – сообщил "Сава". Также боец отметил, что системное нарушение маршрутов снабжения противника в тылу способствует продвижению российских войск на линии боевого соприкосновения.

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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия