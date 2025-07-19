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ВС России сжигали до 30 единиц техники ВСУ в день на трассе в ДНР
ВС России сжигали до 30 единиц техники ВСУ в день на трассе в ДНР - РИА Новости, 19.07.2025
ВС России сжигали до 30 единиц техники ВСУ в день на трассе в ДНР
Командир взвода 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным "Сава" рассказал РИА Новости, что российские бойцы полностью... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T14:36:00+03:00
2025-07-19T14:36:00+03:00
2025-07-19T14:36:00+03:00
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Командир взвода 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным "Сава" рассказал РИА Новости, что российские бойцы полностью обрезали снабжение ВСУ по трассе Константиновка-Новая Полтавка в ДНР, в день поражали до 30 единиц вражеской техники. "На момент, когда заехали на данное (константиновское - ред.) направление, противник завозил боеприпасы, подвозил личный состав. Просто, ну, колоннами. Две недели плотной работы, и противник перестал ездить. Что поспособствовало началу продвижений (ВС России – ред.) на данном участке, это перерезание тыла (ВСУ - ред.). Особенно трасса Константиновка-Новая Полтавка (в ДНР - ред.), такая живая трасса была на тот момент, когда мы начали работать. В день доходило до 30 единиц (уничтоженной - ред.) техники. Мы полностью обрезали подвоз, взяли под контроль эту трассу", – сообщил "Сава". Также боец отметил, что системное нарушение маршрутов снабжения противника в тылу способствует продвижению российских войск на линии боевого соприкосновения.
https://ria.ru/20250719/vsu-2030146068.html
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ВС России сжигали до 30 единиц техники ВСУ в день на трассе в ДНР
ВС России обрезали снабжение ВСУ по трассе Константиновка — Новая Полтавка