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ВС России сжигали до 30 единиц техники ВСУ в день на трассе в ДНР - РИА Новости, 19.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:36 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/vsu-2030146981.html
ВС России сжигали до 30 единиц техники ВСУ в день на трассе в ДНР
ВС России сжигали до 30 единиц техники ВСУ в день на трассе в ДНР - РИА Новости, 19.07.2025
ВС России сжигали до 30 единиц техники ВСУ в день на трассе в ДНР
Командир взвода 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным "Сава" рассказал РИА Новости, что российские бойцы полностью... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T14:36:00+03:00
2025-07-19T14:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
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вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Командир взвода 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным "Сава" рассказал РИА Новости, что российские бойцы полностью обрезали снабжение ВСУ по трассе Константиновка-Новая Полтавка в ДНР, в день поражали до 30 единиц вражеской техники. "На момент, когда заехали на данное (константиновское - ред.) направление, противник завозил боеприпасы, подвозил личный состав. Просто, ну, колоннами. Две недели плотной работы, и противник перестал ездить. Что поспособствовало началу продвижений (ВС России – ред.) на данном участке, это перерезание тыла (ВСУ - ред.). Особенно трасса Константиновка-Новая Полтавка (в ДНР - ред.), такая живая трасса была на тот момент, когда мы начали работать. В день доходило до 30 единиц (уничтоженной - ред.) техники. Мы полностью обрезали подвоз, взяли под контроль эту трассу", – сообщил "Сава". Также боец отметил, что системное нарушение маршрутов снабжения противника в тылу способствует продвижению российских войск на линии боевого соприкосновения.
https://ria.ru/20250719/vsu-2030146068.html
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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Происшествия
ВС России сжигали до 30 единиц техники ВСУ в день на трассе в ДНР

ВС России обрезали снабжение ВСУ по трассе Константиновка — Новая Полтавка

© РИА Новости / Мария МарикянРазведчик на дежурстве
Разведчик на дежурстве - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Разведчик на дежурстве. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Командир взвода 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным "Сава" рассказал РИА Новости, что российские бойцы полностью обрезали снабжение ВСУ по трассе Константиновка-Новая Полтавка в ДНР, в день поражали до 30 единиц вражеской техники.
"На момент, когда заехали на данное (константиновское - ред.) направление, противник завозил боеприпасы, подвозил личный состав. Просто, ну, колоннами. Две недели плотной работы, и противник перестал ездить. Что поспособствовало началу продвижений (ВС России – ред.) на данном участке, это перерезание тыла (ВСУ - ред.). Особенно трасса Константиновка-Новая Полтавка (в ДНР - ред.), такая живая трасса была на тот момент, когда мы начали работать. В день доходило до 30 единиц (уничтоженной - ред.) техники. Мы полностью обрезали подвоз, взяли под контроль эту трассу", – сообщил "Сава".
Также боец отметил, что системное нарушение маршрутов снабжения противника в тылу способствует продвижению российских войск на линии боевого соприкосновения.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
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Вчера, 14:30
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПроисшествия
 
 
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