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Сальдо заявил о перераспределении сил ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 19.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:30 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/vsu-2030146068.html
Сальдо заявил о перераспределении сил ВСУ на Херсонском направлении
Сальдо заявил о перераспределении сил ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 19.07.2025
Сальдо заявил о перераспределении сил ВСУ на Херсонском направлении
Крупного усиления группировки ВСУ на херсонском направлении линии фронта не фиксируется, ощущается перераспределение сил противника на другие участки, сообщил... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T14:30:00+03:00
2025-07-19T14:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсонская область
днепр (река)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Крупного усиления группировки ВСУ на херсонском направлении линии фронта не фиксируется, ощущается перераспределение сил противника на другие участки, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Крупного усиления на нашем направлении мы не фиксируем — наоборот, ощущается перераспределение украинских сил на другие участки", - сказал Сальдо агентству. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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россия
херсонская область
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безопасность, россия, херсонская область , днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Херсонская область , Днепр (река), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Сальдо заявил о перераспределении сил ВСУ на Херсонском направлении

Сальдо: крупного усиления ВСУ на Херсонском направлении не зафиксировали

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Крупного усиления группировки ВСУ на херсонском направлении линии фронта не фиксируется, ощущается перераспределение сил противника на другие участки, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Крупного усиления на нашем направлении мы не фиксируем — наоборот, ощущается перераспределение украинских сил на другие участки", - сказал Сальдо агентству.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Последствия удара по сельхозрынку - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
В Херсонской области ВСУ ударили по сельхозрынку
Вчера, 12:59
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХерсонская областьДнепр (река)Владимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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