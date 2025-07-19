https://ria.ru/20250719/vsu-2030146068.html

Сальдо заявил о перераспределении сил ВСУ на Херсонском направлении

Сальдо заявил о перераспределении сил ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 19.07.2025

Сальдо заявил о перераспределении сил ВСУ на Херсонском направлении

Крупного усиления группировки ВСУ на херсонском направлении линии фронта не фиксируется, ощущается перераспределение сил противника на другие участки, сообщил... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T14:30:00+03:00

2025-07-19T14:30:00+03:00

2025-07-19T14:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

херсонская область

днепр (река)

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Крупного усиления группировки ВСУ на херсонском направлении линии фронта не фиксируется, ощущается перераспределение сил противника на другие участки, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Крупного усиления на нашем направлении мы не фиксируем — наоборот, ощущается перераспределение украинских сил на другие участки", - сказал Сальдо агентству. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250719/vojska-2030136943.html

россия

херсонская область

днепр (река)

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безопасность, россия, херсонская область , днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия