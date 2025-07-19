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ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 70 дронами - РИА Новости, 19.07.2025
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11:39 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/vsu-2030128230.html
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 70 дронами
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 70 дронами - РИА Новости, 19.07.2025
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 70 дронами
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали шесть районов Белгородской области 74 беспилотниками, пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T11:39:00+03:00
2025-07-19T11:39:00+03:00
происшествия
белгородская область
белгородский район
ракитянский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали шесть районов Белгородской области 74 беспилотниками, пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 18 июля. Атакам подверглись 34 населенных пункта. Было выпущено 66 снарядов и сбиты 29 дронов. За отчетный период повреждены 10 частных домовладений, сельхозпредприятие, сельхозтехника и 16 транспортных средств. "В Грайворонском муниципальном округе… подверглись трем обстрелам, в ходе которых выпущено 20 боеприпасов, и атакам 10 беспилотников. В поселке Чапаевский в результате атаки беспилотника ранен боец подразделения "Орлан". Пострадавший в тяжелом состоянии… В Краснояружском районе… выпущено 46 боеприпасов в ходе 11 обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников. В селе Репяховка в результате атаки дрона на легковой автомобиль ранены два мирных жителя", - написал Гладков. По словам губернатора, Белгородский район атакован пятью беспилотниками, по Валуйскому округу совершены атаки четырех дронов. "В Ракитянском районе село Бобрава подверглось атакам пяти беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе… нанесены удары 38 беспилотников, из которых 25 сбиты и подавлены", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250719/bpl-2030125300.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгородский район
ракитянский район
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происшествия, белгородская область, белгородский район, ракитянский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Ракитянский район, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 70 дронами

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 74 дронами, пострадали три человека

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали шесть районов Белгородской области 74 беспилотниками, пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 18 июля. Атакам подверглись 34 населенных пункта. Было выпущено 66 снарядов и сбиты 29 дронов. За отчетный период повреждены 10 частных домовладений, сельхозпредприятие, сельхозтехника и 16 транспортных средств.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
В Кременной беспилотник атаковал жилой сектор
Вчера, 11:10
"В Грайворонском муниципальном округе… подверглись трем обстрелам, в ходе которых выпущено 20 боеприпасов, и атакам 10 беспилотников. В поселке Чапаевский в результате атаки беспилотника ранен боец подразделения "Орлан". Пострадавший в тяжелом состоянии… В Краснояружском районе… выпущено 46 боеприпасов в ходе 11 обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников. В селе Репяховка в результате атаки дрона на легковой автомобиль ранены два мирных жителя", - написал Гладков.
По словам губернатора, Белгородский район атакован пятью беспилотниками, по Валуйскому округу совершены атаки четырех дронов.
Ракитянском районе село Бобрава подверглось атакам пяти беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе… нанесены удары 38 беспилотников, из которых 25 сбиты и подавлены", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБелгородская областьБелгородский районРакитянский районВячеслав Гладков
 
 
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