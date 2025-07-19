https://ria.ru/20250719/vsu-2030128230.html

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 70 дронами

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 70 дронами - РИА Новости, 19.07.2025

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 70 дронами

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали шесть районов Белгородской области 74 беспилотниками, пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T11:39:00+03:00

2025-07-19T11:39:00+03:00

2025-07-19T11:39:00+03:00

происшествия

белгородская область

белгородский район

ракитянский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали шесть районов Белгородской области 74 беспилотниками, пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 18 июля. Атакам подверглись 34 населенных пункта. Было выпущено 66 снарядов и сбиты 29 дронов. За отчетный период повреждены 10 частных домовладений, сельхозпредприятие, сельхозтехника и 16 транспортных средств. "В Грайворонском муниципальном округе… подверглись трем обстрелам, в ходе которых выпущено 20 боеприпасов, и атакам 10 беспилотников. В поселке Чапаевский в результате атаки беспилотника ранен боец подразделения "Орлан". Пострадавший в тяжелом состоянии… В Краснояружском районе… выпущено 46 боеприпасов в ходе 11 обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников. В селе Репяховка в результате атаки дрона на легковой автомобиль ранены два мирных жителя", - написал Гладков. По словам губернатора, Белгородский район атакован пятью беспилотниками, по Валуйскому округу совершены атаки четырех дронов. "В Ракитянском районе село Бобрава подверглось атакам пяти беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе… нанесены удары 38 беспилотников, из которых 25 сбиты и подавлены", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250719/bpl-2030125300.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгородский район

ракитянский район

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Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, белгородский район, ракитянский район, вячеслав гладков