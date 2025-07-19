ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 70 дронами
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 74 дронами, пострадали три человека
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали шесть районов Белгородской области 74 беспилотниками, пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 18 июля. Атакам подверглись 34 населенных пункта. Было выпущено 66 снарядов и сбиты 29 дронов. За отчетный период повреждены 10 частных домовладений, сельхозпредприятие, сельхозтехника и 16 транспортных средств.
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"В Грайворонском муниципальном округе… подверглись трем обстрелам, в ходе которых выпущено 20 боеприпасов, и атакам 10 беспилотников. В поселке Чапаевский в результате атаки беспилотника ранен боец подразделения "Орлан". Пострадавший в тяжелом состоянии… В Краснояружском районе… выпущено 46 боеприпасов в ходе 11 обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников. В селе Репяховка в результате атаки дрона на легковой автомобиль ранены два мирных жителя", - написал Гладков.
По словам губернатора, Белгородский район атакован пятью беспилотниками, по Валуйскому округу совершены атаки четырех дронов.
"В Ракитянском районе село Бобрава подверглось атакам пяти беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе… нанесены удары 38 беспилотников, из которых 25 сбиты и подавлены", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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