https://ria.ru/20250719/vsu-2030103529.html
Семьи погибших военных ВСУ брошены на произвол судьбы, заявил Балицкий
Семьи погибших военных ВСУ брошены на произвол судьбы, заявил Балицкий - РИА Новости, 19.07.2025
Семьи погибших военных ВСУ брошены на произвол судьбы, заявил Балицкий
Семьи погибших военных ВСУ на Украине брошены на произвол судьбы, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T07:38:00+03:00
2025-07-19T07:38:00+03:00
2025-07-19T07:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
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запорожская область
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Семьи погибших военных ВСУ на Украине брошены на произвол судьбы, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Семьи погибших ВСУшников брошены на произвол судьбы. Им не дают ответов, им не оказывается помощь, их солдат продолжают насильно бросать в жернова и потом открещиваются от факта их существования. Украинское руководство стирает не только их жизни, но даже память о них. Мы знаем имя каждого, кто стал жертвой террористических целей Киева, каждого, кого не дождётся его семья, потому что Зеленский отправил его на смерть. И скрыть свои потери Украине не удастся", - сказал Балицкий. Губернатор также подчеркнул, что жители Украины обращаются к нему в соцсети с просьбой помочь с информацией о без вести пропавших родственниках, брошенных киевскими властями на фронт – обращения поступали, в том числе, из Киева, Днепропетровска и подконтрольного ВСУ города Запорожье. "Много людей обращались, писали мне в социальных сетях. Писали – это мой муж, мой сын, брат. Истории трагические. Благодарили, что получили какую-то ясность", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20250718/kiev-2029849321.html
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украина, киев, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Семьи погибших военных ВСУ брошены на произвол судьбы, заявил Балицкий
Балицкий: семьи погибших военных ВСУ брошены на произвол судьбы