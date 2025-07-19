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Боец ВС России рассказал, как заградотряды ВСУ ликвидировали своих боевиков - РИА Новости, 19.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 19.07.2025 (обновлено: 08:26 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/vsu-2030101564.html
Боец ВС России рассказал, как заградотряды ВСУ ликвидировали своих боевиков
Боец ВС России рассказал, как заградотряды ВСУ ликвидировали своих боевиков - РИА Новости, 19.07.2025
Боец ВС России рассказал, как заградотряды ВСУ ликвидировали своих боевиков
Украинские операторы БПЛА уничтожили пятерых военнослужащих ВСУ, переодетых в гражданскую одежду, во время бегства из деревни в Сумской области, где те... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T07:02:00+03:00
2025-07-19T08:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 19 июля - РИА Новости. Украинские операторы БПЛА уничтожили пятерых военнослужащих ВСУ, переодетых в гражданскую одежду, во время бегства из деревни в Сумской области, где те занимались мародёрством, сообщил РИА Новости военнослужащий подразделения БПЛА 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ с позывным "Волк". "На одном участке (фронта - ред.) в Сумской области в населенном пункте заметили пять человек - это были мужчины, переодетые в гражданскую одежду, бегали от одного места к другому", - рассказал боец. Он уточнил, что за мужчинами гонялись FPV-дроны противника, это было замечено во время штурма операторами БПЛА на другом конце деревни, откуда убегали боевики ВСУ. "Это были военнослужащие ВСУ, которые ходили там и мародерили, пьянствовали, и поэтому они (операторы FPV - ред.) решили от них избавиться, я бы назвал бы даже это "заградотряды FPV", который убивают своих же", - добавил боец ВС РФ . Собеседник агентства уточнил, что на протяжении часа ВСУ вели атаки с помощью дронов-камикадзе по мужчинам.
https://ria.ru/20250719/vsu-2030101353.html
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Боец "Волк": "Украинские операторы БПЛА уничтожили военнослужащих ВСУ, переодетых в гражданскую одежду"
Украинские операторы БПЛА уничтожили пятерых военнослужащих ВСУ, переодетых в гражданскую одежду, во время бегства из деревни в Сумской области, где те занимались мародёрством, сказал РИА Новости военнослужащий подразделения БПЛА 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Волк".
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россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Боец ВС России рассказал, как заградотряды ВСУ ликвидировали своих боевиков

Заградотряды FPV ВСУ ликвидировали своих боевиков-мародеров в Сумской области

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КУРСК, 19 июля - РИА Новости. Украинские операторы БПЛА уничтожили пятерых военнослужащих ВСУ, переодетых в гражданскую одежду, во время бегства из деревни в Сумской области, где те занимались мародёрством, сообщил РИА Новости военнослужащий подразделения БПЛА 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ с позывным "Волк".
"На одном участке (фронта - ред.) в Сумской области в населенном пункте заметили пять человек - это были мужчины, переодетые в гражданскую одежду, бегали от одного места к другому", - рассказал боец.
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Он уточнил, что за мужчинами гонялись FPV-дроны противника, это было замечено во время штурма операторами БПЛА на другом конце деревни, откуда убегали боевики ВСУ.
"Это были военнослужащие ВСУ, которые ходили там и мародерили, пьянствовали, и поэтому они (операторы FPV - ред.) решили от них избавиться, я бы назвал бы даже это "заградотряды FPV", который убивают своих же", - добавил боец ВС РФ .
Собеседник агентства уточнил, что на протяжении часа ВСУ вели атаки с помощью дронов-камикадзе по мужчинам.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
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