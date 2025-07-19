https://ria.ru/20250719/vsu-2030101564.html

Боец ВС России рассказал, как заградотряды ВСУ ликвидировали своих боевиков

Боец ВС России рассказал, как заградотряды ВСУ ликвидировали своих боевиков - РИА Новости, 19.07.2025

Боец ВС России рассказал, как заградотряды ВСУ ликвидировали своих боевиков

Украинские операторы БПЛА уничтожили пятерых военнослужащих ВСУ, переодетых в гражданскую одежду, во время бегства из деревни в Сумской области, где те... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T07:02:00+03:00

2025-07-19T07:02:00+03:00

2025-07-19T08:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сумская область

вооруженные силы украины

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КУРСК, 19 июля - РИА Новости. Украинские операторы БПЛА уничтожили пятерых военнослужащих ВСУ, переодетых в гражданскую одежду, во время бегства из деревни в Сумской области, где те занимались мародёрством, сообщил РИА Новости военнослужащий подразделения БПЛА 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ с позывным "Волк". "На одном участке (фронта - ред.) в Сумской области в населенном пункте заметили пять человек - это были мужчины, переодетые в гражданскую одежду, бегали от одного места к другому", - рассказал боец. Он уточнил, что за мужчинами гонялись FPV-дроны противника, это было замечено во время штурма операторами БПЛА на другом конце деревни, откуда убегали боевики ВСУ. "Это были военнослужащие ВСУ, которые ходили там и мародерили, пьянствовали, и поэтому они (операторы FPV - ред.) решили от них избавиться, я бы назвал бы даже это "заградотряды FPV", который убивают своих же", - добавил боец ВС РФ . Собеседник агентства уточнил, что на протяжении часа ВСУ вели атаки с помощью дронов-камикадзе по мужчинам.

https://ria.ru/20250719/vsu-2030101353.html

https://ria.ru/20250719/spetsoperatsiya-2030098563.html

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Боец "Волк": "Украинские операторы БПЛА уничтожили военнослужащих ВСУ, переодетых в гражданскую одежду" Украинские операторы БПЛА уничтожили пятерых военнослужащих ВСУ, переодетых в гражданскую одежду, во время бегства из деревни в Сумской области, где те занимались мародёрством, сказал РИА Новости военнослужащий подразделения БПЛА 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Волк". 2025-07-19T07:02 true PT0M46S

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россия, сумская область, вооруженные силы украины