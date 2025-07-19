https://ria.ru/20250719/vsu-2030101353.html

ВСУ на экскаваторах спешно готовят укрепления в ДНР, сообщил боец ВС России

ВСУ на экскаваторах спешно готовят укрепления в ДНР, сообщил боец ВС России - РИА Новости, 19.07.2025

ВСУ на экскаваторах спешно готовят укрепления в ДНР, сообщил боец ВС России

Боевики ВСУ готовят фортификации в 10 километрах от линии фронта с помощью гражданских экскаваторов, рассказал РИА Новости командир взвода 68-го отдельного... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T06:48:00+03:00

2025-07-19T06:48:00+03:00

2025-07-19T06:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ готовят фортификации в 10 километрах от линии фронта с помощью гражданских экскаваторов, рассказал РИА Новости командир взвода 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным "Сава". "Противник копал противотанковые рвы экскаваторами. И было такое, что и в 2, и в 3 экскаватора он сразу копал. И это было даже от линии боевого соприкосновения до 10 километров... Конечно, были прикрыты РЭБом (средствами радиоэлектронной борьбы - ред.). Где-то мы работали оптоволоконными дронами", - сообщил боец. Также "Сава" отметил, что противник продолжал спешно строить фортификации даже во время продвижения российской армии.

https://ria.ru/20250719/spetsoperatsiya-2030097132.html

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вооруженные силы украины