https://ria.ru/20250719/vsu-2030099443.html

В 25-й бригаде ВСУ действует отряд мексиканских наемников

В 25-й бригаде ВСУ действует отряд мексиканских наемников - РИА Новости, 19.07.2025

В 25-й бригаде ВСУ действует отряд мексиканских наемников

В составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ воюет мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T06:03:00+03:00

2025-07-19T06:03:00+03:00

2025-07-19T09:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

мексика

мария захарова

сергей лавров

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ воюет мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force, выяснило РИА Новости."Не важно, что знаешь только испанский. Не важно, что не имеешь опыта воинской службы", — говорится в публикации, размещенной на странице подразделения в одной из запрещенных в России соцсетей. Там указывается, что для прошедших отбор новобранцев предусмотрен двухмесячный курс базовой боевой подготовки. Кроме того, на странице 25-й бригады ВСУ в той же соцсети опубликована фотография, на которой несколько мужчин позируют с флагом Мексики. В июне посольство России в этой стране обвинило киевский режим в нарушении Венской конвенции. Дипломаты сослались на статью о вербовке наемников через украинскую дипмиссию, которая вышла в местной газете El Universal. По данным издания, как минимум 18 бывших сотрудников расформированной федеральной полиции Мексики воюют на стороне ВСУ в составе "иностранного легиона", еще 35 ждут разрешения на въезд на Украину.Как отметили в российском представительстве, речь идет не об исключительном случае, а о схеме, которую украинские дипмиссии реализуют и в других странах.Минобороны не раз отмечало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шансы выжить невелики, поскольку интенсивность этого конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20250718/vsu-2029839731.html

https://ria.ru/20250629/naemniki-2026141349.html

россия

украина

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, мексика, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, в мире