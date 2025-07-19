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В 25-й бригаде ВСУ действует отряд мексиканских наемников - РИА Новости, 19.07.2025
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06:03 19.07.2025 (обновлено: 09:12 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/vsu-2030099443.html
В 25-й бригаде ВСУ действует отряд мексиканских наемников
В 25-й бригаде ВСУ действует отряд мексиканских наемников - РИА Новости, 19.07.2025
В 25-й бригаде ВСУ действует отряд мексиканских наемников
В составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ воюет мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T06:03:00+03:00
2025-07-19T09:12:00+03:00
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сергей лавров
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ воюет мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force, выяснило РИА Новости."Не важно, что знаешь только испанский. Не важно, что не имеешь опыта воинской службы", — говорится в публикации, размещенной на странице подразделения в одной из запрещенных в России соцсетей. Там указывается, что для прошедших отбор новобранцев предусмотрен двухмесячный курс базовой боевой подготовки. Кроме того, на странице 25-й бригады ВСУ в той же соцсети опубликована фотография, на которой несколько мужчин позируют с флагом Мексики. В июне посольство России в этой стране обвинило киевский режим в нарушении Венской конвенции. Дипломаты сослались на статью о вербовке наемников через украинскую дипмиссию, которая вышла в местной газете El Universal. По данным издания, как минимум 18 бывших сотрудников расформированной федеральной полиции Мексики воюют на стороне ВСУ в составе "иностранного легиона", еще 35 ждут разрешения на въезд на Украину.Как отметили в российском представительстве, речь идет не об исключительном случае, а о схеме, которую украинские дипмиссии реализуют и в других странах.Минобороны не раз отмечало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шансы выжить невелики, поскольку интенсивность этого конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250718/vsu-2029839731.html
https://ria.ru/20250629/naemniki-2026141349.html
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россия, украина, мексика, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Мексика, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, В мире
В 25-й бригаде ВСУ действует отряд мексиканских наемников

В 25-й бригаде ВСУ воюет мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ воюет мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force, выяснило РИА Новости.
"Не важно, что знаешь только испанский. Не важно, что не имеешь опыта воинской службы", — говорится в публикации, размещенной на странице подразделения в одной из запрещенных в России соцсетей.
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Там указывается, что для прошедших отбор новобранцев предусмотрен двухмесячный курс базовой боевой подготовки.
Кроме того, на странице 25-й бригады ВСУ в той же соцсети опубликована фотография, на которой несколько мужчин позируют с флагом Мексики.
В июне посольство России в этой стране обвинило киевский режим в нарушении Венской конвенции. Дипломаты сослались на статью о вербовке наемников через украинскую дипмиссию, которая вышла в местной газете El Universal. По данным издания, как минимум 18 бывших сотрудников расформированной федеральной полиции Мексики воюют на стороне ВСУ в составе "иностранного легиона", еще 35 ждут разрешения на въезд на Украину.
Как отметили в российском представительстве, речь идет не об исключительном случае, а о схеме, которую украинские дипмиссии реализуют и в других странах.
Минобороны не раз отмечало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шансы выжить невелики, поскольку интенсивность этого конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМексикаМария ЗахароваСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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