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ВСУ сбрасывают отравляющие вещества с БПЛА, рассказал боец ВС России - РИА Новости, 19.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:01 19.07.2025 (обновлено: 04:04 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/vsu-2030093992.html
ВСУ сбрасывают отравляющие вещества с БПЛА, рассказал боец ВС России
ВСУ сбрасывают отравляющие вещества с БПЛА, рассказал боец ВС России - РИА Новости, 19.07.2025
ВСУ сбрасывают отравляющие вещества с БПЛА, рассказал боец ВС России
Украинские военные применяют самодельные химические вещества для сбросов с БПЛА против российских военных, сообщил РИА Новости боец 5-й гвардейской бригады 51-й РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T04:01:00+03:00
2025-07-19T04:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
алексей ртищев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские военные применяют самодельные химические вещества для сбросов с БПЛА против российских военных, сообщил РИА Новости боец 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Лакоста". "Был произведен сброс с дрона Mavic на позицию. Это был предмет вроде бутылки, который содержал в себе отравляющий газ. Он попал прямо под вход в позицию, то есть вход в подвал, где находились ребята. Бутылка разбилась, и в помещении начал начал попадать вот этот отравляющий газ", - сказал "Лакоста". Он отметил, что ВСУ, помимо прочего, используют самодельные химические вещества замаскированные под различные бытовые предметы. Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев заявлял, что в ходе специальной военной операции зафиксировано более 500 случаев применения Киевом химических, в том числе отравляющих, веществ.
https://ria.ru/20250719/vsu-2030088900.html
https://ria.ru/20250718/spetsoperatsiya-2029842734.html
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киев, алексей ртищев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Алексей Ртищев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ сбрасывают отравляющие вещества с БПЛА, рассказал боец ВС России

ВСУ сбрасывают отравляющие вещества с беспилотников

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские военные применяют самодельные химические вещества для сбросов с БПЛА против российских военных, сообщил РИА Новости боец 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Лакоста".
"Был произведен сброс с дрона Mavic на позицию. Это был предмет вроде бутылки, который содержал в себе отравляющий газ. Он попал прямо под вход в позицию, то есть вход в подвал, где находились ребята. Бутылка разбилась, и в помещении начал начал попадать вот этот отравляющий газ", - сказал "Лакоста".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
ВСУ используют авиацию против операторов БПЛА ВС России, рассказал боец
Вчера, 01:19
Он отметил, что ВСУ, помимо прочего, используют самодельные химические вещества замаскированные под различные бытовые предметы.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев заявлял, что в ходе специальной военной операции зафиксировано более 500 случаев применения Киевом химических, в том числе отравляющих, веществ.
Боец Лакоста - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Боец рассказал о предельном расстоянии поражения дронов ВСУ снайперами
18 июля, 07:21
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевАлексей РтищевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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