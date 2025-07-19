https://ria.ru/20250719/vsu-2030093992.html
ВСУ сбрасывают отравляющие вещества с БПЛА, рассказал боец ВС России
ВСУ сбрасывают отравляющие вещества с БПЛА, рассказал боец ВС России - РИА Новости, 19.07.2025
ВСУ сбрасывают отравляющие вещества с БПЛА, рассказал боец ВС России
Украинские военные применяют самодельные химические вещества для сбросов с БПЛА против российских военных, сообщил РИА Новости боец 5-й гвардейской бригады 51-й РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T04:01:00+03:00
2025-07-19T04:01:00+03:00
2025-07-19T04:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские военные применяют самодельные химические вещества для сбросов с БПЛА против российских военных, сообщил РИА Новости боец 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Лакоста". "Был произведен сброс с дрона Mavic на позицию. Это был предмет вроде бутылки, который содержал в себе отравляющий газ. Он попал прямо под вход в позицию, то есть вход в подвал, где находились ребята. Бутылка разбилась, и в помещении начал начал попадать вот этот отравляющий газ", - сказал "Лакоста". Он отметил, что ВСУ, помимо прочего, используют самодельные химические вещества замаскированные под различные бытовые предметы. Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев заявлял, что в ходе специальной военной операции зафиксировано более 500 случаев применения Киевом химических, в том числе отравляющих, веществ.
https://ria.ru/20250719/vsu-2030088900.html
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киев, алексей ртищев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Алексей Ртищев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ сбрасывают отравляющие вещества с БПЛА, рассказал боец ВС России
ВСУ сбрасывают отравляющие вещества с беспилотников